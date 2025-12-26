Más de 101.000 personas han sido desplazadas forzosamente en Colombia en 2025: Defensoría

Alerta por desplazamientos masivos en Colombia Foto: Agencia AFP

El conflicto armado continúa provocando graves impactos humanitarios en Colombia. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, al menos 101.474 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en distintas regiones del país, mientras que otras 110.375 quedaron confinadas en sus territorios, de acuerdo con el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo sobre movilidad humana forzada.

El informe señala que durante estos once meses se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, afectando gravemente los derechos fundamentales de hombres, mujeres y, especialmente, de niños, niñas y adolescentes. Las situaciones de violencia han restringido el acceso a servicios básicos y han incrementado la vulnerabilidad de las comunidades impactadas.

Norte de Santander, Nariño y Cauca concentran el mayor número de casos de desplazamiento forzado, mientras que Chocó, Cauca y Huila presentan los índices más críticos de confinamiento.

Ante este panorama, el organismo de control hizo un llamado urgente al Estado para implementar políticas específicas de prevención y respuesta, con enfoque territorial y presencia institucional efectiva, que permitan atender de manera integral a las comunidades afectadas por el desplazamiento y el confinamiento.

El balance de migración en 2025

El boletín también advierte sobre el incremento de los movimientos migratorios mixtos en el país. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de manera irregular por Colombia; de ellas, el 40,41 % son mujeres, el 38,27 % hombres y el 21,32 % niños, niñas y adolescentes.

La mayoría de estas personas proviene de Venezuela, con 136.950 casos, seguida de Ecuador (1.053), Perú (333) y República Dominicana (300), entre otros países.

En ese mismo periodo, se registró un flujo de migración inversa de 19.134 personas que ingresaron al país por la ruta La Miel, desde Panamá, hacia el corregimiento de Capurganá, en Acandí (Chocó). De este grupo, el 55,8 % son hombres, el 25,3 % mujeres y el 19 % niños, niñas y adolescentes. Venezuela encabeza también la lista de países con mayor migración inversa, con 18.787 casos.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos fenómenos de movilidad humana forzada y migración irregular vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, el acceso al agua potable y al saneamiento básico, así como la vivienda digna y otros servicios esenciales.

