Más de 300 militares de Estados Unidos empezarán a llegar a Colombia este martes 27 de octubre para participar en Vanguardia del Sur 2026. El ejercicio multinacional de entrenamiento se extenderá hasta el 11 de noviembre y busca fortalecer la cooperación entre el Ejército Nacional y el Ejército estadounidense. El escenario principal será el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo (Cundinamarca). Allí, el Batallón Contra el Narcotráfico 1 del Ejército colombiano compartirá técnicas y procedimientos con soldados de infantería ligera del…

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Más de 300 soldados de EE. UU. llegarán al país para entrenarse en lucha contra narcotráfico

Más de 300 militares de Estados Unidos empezarán a llegar a Colombia este martes 27 de octubre para participar en Vanguardia del Sur 2026. El ejercicio multinacional de entrenamiento se extenderá hasta el 11 de noviembre y busca fortalecer la cooperación entre el Ejército Nacional y el Ejército estadounidense. El escenario principal será el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo (Cundinamarca). Allí, el Batallón Contra el Narcotráfico 1 del Ejército colombiano compartirá técnicas y procedimientos con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de Estados Unidos.

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De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Jorge Eduardo Mora, las jornadas estarán enfocadas en la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los retos que plantean los sistemas aéreos no tripulados (drones) y las evacuaciones médicas.

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Las actividades comenzarán el 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. El simulacro, según las autoridades, buscará verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios que aplica el personal de sanidad de ambos ejércitos ante el escenario hipotético de una persona herida en un área minada.

Para el ejercicio se utilizarán aeronaves y equipos médicos especializados. La práctica concluirá con el traslado del paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hasta un centro de atención médica especializado.

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Una vez terminada esa práctica, se realizará una ceremonia militar que dará inicio formal a las demás jornadas de entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el uso de drones. Mindefensa explicó que la jornadas buscan que las unidades militares mejoren su preparación, compartiendo experiencias y procedimientos en conjunto con sus pares del otro país. Durante el ejercicio se evaluará la capacidad de ambos ejércitos para trabajar de manera coordinada, tanto en el desarrollo de las maniobras como en la toma de decisiones durante las operaciones.

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Con estas actividades, el Ejército Nacional busca fortalecer la cooperación internacional, “el intercambio de conocimientos y la preparación de sus unidades para contrarrestar la criminalidad de los grupos armados organizados que convergen en el territorio nacional”, sostuvo la cartera de Defensa.

La llegada de los militares estadounidenses coincide con un momento de mayor cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el país se sumara al Escudo de las Américas, una iniciativa del presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos regionales contra los carteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales. La alianza busca facilitar el intercambio de información e inteligencia, así como fortalecer la cooperación militar y operativa entre sus miembros.

Colombia formalizó su ingreso el pasado 12 de agosto, cuando el ministro Jorge Eduardo Mora, firmó en Ciudad de Panamá un instrumento de cooperación con Washington. El pasado 14 de septiembre, la participación del país fue ratificada públicamente con la asistencia de la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo Castro, a una reunión de la coalición.

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