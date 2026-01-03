Logo El Espectador
Mindefensa confirma despliegue militar en la frontera con Venezuela, tras ataque de EE. UU.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo que el presidente Gustavo Petro citó a una reunión extraordinaria para tomar decisiones en materia de seguridad y orden público en la zona fronteriza. Además del despliegue de fuerza pública, se ordenó la instalación de un Puesto de Mano Unificado en Cúcuta, desde donde se evaluarán posibles efectos humanitarios de la crisis.

Redacción Judicial
03 de enero de 2026 - 01:23 p. m.
La reunión fue citada después de que se conociera la noticia de los ataques en al menos tres puntos de Venezuela u la captura de Nicolás Maduro.
Foto: El Espectador
Crece la tensión por los ataques de Estados Unidos a Venezuela, la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las autoridades norteamericanas. En la mañana de este sábado 3 de enero de 2026, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que se ordenó el despliegue de unidades de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).

El ministro Sánchez Suárez señaló por medio de una publicación en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro citó a una reunión extraordinaria en la que tomaron decisiones urgentes para atender posibles coletazos de la crisis, en materia de seguridad y orden público en la zona fronteriza. Además, se tomaron decisiones en materia de atención humanitaria en Cúcuta y los pasos fronterizos, así como el monitoreo de la situación en el PMU en Cúcuta.

“Acabamos de concluir una reunión extraordinaria para evaluar la situación en la frontera colombo-venezolana, presidida por el señor presidente, con la participación de todas las instituciones y entidades responsables de brindar las atenciones humanitarias que sean necesarias”, escribió el ministro Sánchez Suárez. Agregó que en las unidades militares y las embajadas hay refuerzo de fuerza pública para proteger a funcionarios y cuerpo diplomático.

“Todas las capacidades de la fuerza pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros, así como para evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del Eln, la Segunda Marquetalia u otros grupos armados ilegales, en territorio colombiano”, agregó el ministro Suárez en su pronunciamiento.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

