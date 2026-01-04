Continúan reacciones de sectores políticos tras invasión a Venezuela

Angélica Lozano, Paloma Valencia, Wilson Arias, Juan Manuel Galán y Claudia López. Foto: Archivo Particular

El pasado 3 de enero Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano fue capturado y llevado a Estados Unidos por orden directa del presidente Donald Trump. Tras su captura, en horas de la madrugada se conocieron detalles sobre la situación: varias bombas fueron detonadas en la capital del vecino país por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos en medio del operativo que tumbó a Maduro.

El lunes 5 de enero la vicepresidenta de Venezuela deberá posicionarse como presidenta interina de Venezuela por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha manifestado públicamente que van a “gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura”. Manifestando que Estados Unidos tiene intereses en “hacer mucho dinero” con el petróleo Venezolano.

Así las cosas, la transición política de Venezuela aún no se resuelve y la situación tensiona cada vez más el panorama político. Tras la noticia, el sábado en la mañana se manifestaron expresidentes, candidatos presidenciales y más políticos colombianos, entre los que estaban: Iván Cepeda, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, el presidente Gustavo Petro, la senadora María José Pizarro, entre otros.

Con el desarrollo de los hechos en un poco más de 24 horas, han comenzado a salir más voces para manifestarse al respecto.

Miembros del Legislativo

Senadores y senadoras de la República junto a partidos políticos, señalaron su punto de vista ante la situación. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y pidió explicaciones sobre si había víctimas tras las operaciones realizadas por Estados Unidos. Ante las declaraciones del mandatario estadounidense sobre las intenciones de EE.UU. de gobernar Venezuela en medio de la transición, Lozano manifestó: “No se ve pronto el retorno ni transición a la democracia en Venezuela. El anhelo y necesidad es que caiga el régimen y vuelva la democracia, no un simple reemplazo del dictador”, además la senadora señaló que con la invasión de Estados Unidos a Venezuela se está violando el derecho internacional humanitario.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, Paloma Valencia, cuestionó la posición del presidente Petro y sostuvo que “no hay derecho internacional que justifique dictaduras, persecución política ni violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, además Valencia hizo un llamado para defender la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho.

En la misma línea, el líder de su partido, Álvaro Uribe reiteró que desde el Centro Democrático apoyan a cabalidad las acciones del Gobierno de los Estados Unidos. “Ellos actuaron en su legítima defensa. (…) No tenían manera distinta de capturar a una persona que encabeza el Cartel de los Soles y que se ha convertido en una gran agresión. La obligación de un gobierno con la justicia y con la protección de su ciudadanía, es una obligación ética”, sostuvo el expresidente.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez:



“Yo quiero dejar en claro que el Centro Democrático apoya totalmente la actuación de los Estados Unidos.



Ellos actuaron en su legítima defensa (…) No tenían manera distinta de capturar a una persona que encabeza el Cartel de los Soles y que se… pic.twitter.com/91bM1eNpdn — Centro Democrático (@CeDemocratico) January 4, 2026

Desde la otra orilla, el senador Wilson Arias (Pacto Histórico), rechazó rotundamente las acciones del presidente estadounidense. “Se trata de una agresión imperialista con objetivos ya confesos. Estados Unidos considera que el petróleo venezolano le pertenece y debe recuperarlo”, manifestó el senador. En adición, con respecto a las amenazas de Donald Trump hacia el presidente Petro afirmó: “El pueblo colombiano debe rodear a su Presidente, cerrar filas por la soberanía nacional, sus recursos naturales y su autodeterminación. Unidad latinoamericana en defensa de La Paz y de los valores republicanos y democráticos”.

Desde el partido de Arias también se emitió un comunicado, donde el Pacto Histórico respalda todas las acciones del presidente Gustavo Petro frente a la situación, rechazando las acciones de EE.UU.

No a la guerra. Sí a la paz.

Defendemos la soberanía de Venezuela y la autodeterminación de los pueblos.

Nuestra América debe ser territorio de paz, no de intervención.

✊🏽🌎 #NoALaGuerra #PazRegional pic.twitter.com/8F9dlBIwxk — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) January 3, 2026

Otros personajes políticos

Entre otros políticos se manifestó el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, afirmando que Maduro era un riesgo tanto para Venezuela como para Colombia. “Para Colombia es un alivio que ya Maduro no lidere a Venezuela. El gran alivio para Colombia será el día en que el sector político aliado de Farc, ELN, Clan del Golfo y demás estructuras criminales, ya no esté en el Gobierno Nacional”, publicó el alcalde en su cuenta de X.

La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López también publicó declaraciones al respecto, manifestando su apoyo a María Corina Machado en la exigencia de la liberación de presos políticos. “La captura de Maduro todavía no es el fin de su régimen dictatorial y criminal. La tarea de garantizar una genuina transición democrática en Venezuela apenas comienza y no vamos a renunciar a ella. Ese es la principal necesidad y el interés común de colombianos y venezolanos”, afirmó López.

Por último, el candidato presidencial Juan Manuel Galán hizo un llamado para garantizar la protección de la frontera con Venezuela. “La caída de Maduro abrió un vacío que el ELN no dejó pasar: Arauca, Norte de Santander y La Guajira sienten la presión de su repliegue. La migración y la inseguridad crecen mientras la frontera queda desprotegida. Colombia debe actuar ya”.

