Masacre en Barranquilla: dos menores de edad entre los asesinados en el barrio Las Nieves

Las víctimas fueron identificadas como Erick Eduardo Cervantes Buitrago, de 16 años; Daniel Sebastián Borrero García, de 17, y Daddys David Barrios Ospino, de 20 años, según informaron las autoridades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la noche de este jueves, 20 de agosto, las autoridades reportaron una masacre en el barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla. En el hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellos dos menores de edad entre 16 y 17 años. En el ataque también resultó herido un hombre mayor de 63 años.

Según los reportes preliminares, las víctimas se encontraban sentadas en el parque cuando hombres fuertemente armados dispararon varias veces contra el grupo de personas y escaparon en una motocicleta. Tras los hechos, las autoridades lograron la captura de dos de los sicarios y un menor de edad aprehendido.

Las víctimas fueron identificadas como Erick Eduardo Cervantes Buitrago, de 16 años; Daniel Sebastián Borrero García, de 17, y Daddys David Barrios Ospino, de 20 años, según informaron las autoridades. Debido la gravedad de las heridas, dos de ellos murieron en el lugar. La otra persona murió momentos después.

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona, por lo que la Policía y la Fiscalía buscan establecer la participación de cada uno de los implicados que fueron capturados.

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