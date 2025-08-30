No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Masacre en La Unión (Antioquia): Policía confirma tres hombres y una mujer muertos

El oriente antioqueño registró una nueva masacre. En la vereda San Juan, del municipio de La Unión, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer. Esto se sabe.

Redacción Judicial
31 de agosto de 2025 - 12:07 a. m.
Las autoridades confirmaron la masacre de cuatro personas en zona rural del municipio de La Unión, oriente antioqueño. Los cuerpos de tres hombres y una mujer fueron encontrados en la vereda San Juan, a unos 40 minutos del casco urbano, según informó la Policía Nacional.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo de la Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las diligencias urgentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el crimen, así como determinar quiénes estarían detrás de este hecho.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

