Murió alias “Político”, presunto líder del Clan del Golfo en Támesis (Antioquia)

En el operativo en que murió alias "Político", fueron capturados tres de sus hombres: alias "Amadeo", "Primo" y "Guajiro".

En dos operaciones militares adelantadas por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, las tropas sostuvieron combates contra integrantes del Clan del Golfo en los municipios de Támesis e Ituango (Antioquia). Los enfrentamientos dejaron como resultado la captura de seis presuntos miembros de esa organización criminal y la muerte de un líder del grupo.

El primer operativo se desarrolló en la vereda Río Frío, de Támesis, donde unidades del Batallón de Infantería 11 Cacique Nutibara capturaron a tres supuestos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. En este combate murió alias “Político”, señalado de controlar esa facción, además de articular confrontaciones armadas y promover la expansión política del grupo ilegal.

En paralelo, fueron capturados tres personas: alias “Amadeo”, incluido en el cartel de los más buscados del Suroeste antioqueño y por quien las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $25 millones. De acuerdo con la investigación, llevaba más de 15 años en la organización y ejercía control criminal en municipios como Andes, Betania, Jardín, Hispania, Ciudad Bolívar, Pueblorrico y Támesis. También estaría vinculado al ataque contra una subestación eléctrica de una mina en Buriticá, ocurrido en enero de este año.

Los otros capturados fueron identificados como alias “Guajiro”, presunto responsable de coordinar cobros extorsivos y comisiones armadas en el Suroeste, y alias “Primo”, quien habría actuado como líder urbano encargado del traslado de personal para apoyar la expansión de la estructura criminal. En la operación fueron incautados un revólver, una pistola, una granada y cartuchos de varios calibres.

De manera simultánea, en la vereda Guacharaquero de Ituango, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot sostuvieron enfrentamientos con la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, del Bloque Central Urabá, bajo el mando de alias “Indio”. Allí fueron capturados alias “Luis Gómez”, alias “Jorge Celedón” y alias “El Niche”.

En ese segundo procedimiento, realizado con apoyo del CTI de la Fiscalía, se incautaron cinco fusiles, una pistola, más de 720 cartuchos, proveedores, brazaletes con insignias del Clan del Golfo, equipos de comunicación y material de intendencia. El Ejército que con esta acción se desarticuló una comisión armada móvil encargada de controlar un corredor estratégico de movilidad entre Ituango y Peque, utilizado para el transporte de hombres y para mover finanzas del narcotráfico.

