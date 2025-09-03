Juez dejó libre a alias “Chorizo”, señalado de participar en ataque contra helicóptero de la Policía Foto: Ejército

En Medellín (Antioquia) fue capturado Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias “Chorizo”, presunto integrante de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, y señalado de haber participado en el ataque contra un helicóptero de la Policía ocurrido el pasado 21 de agosto en Amalfi (Antioquia), que dejó 13 uniformados muertos y cuatro heridos.

Sin embargo, fuentes del Ejército señalaron a El Espectador que luego de legalizarse la captura, ocurrida el 27 de agosto, por parte de un juez de control de garantías, Sánchez Zapata ahora fue dejado en libertad por el juzgado 101 Penal Municipal Ambulante de Antioquia, al no considerar que debía llevar el proceso con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las fuentes señalaron que durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra alias “Chorizo”, la defensa pidió aplazar la diligencia con el fin de allegar nuevas pruebas. En ese contexto, se logró ubicar a varios de los denunciantes que habían declarado en su contra, aunque algunos de ellos terminaron retractándose o entregando versiones contradictorias, lo que debilitó los señalamientos en su contra.

Ante estas inconsistencias, el juzgado determinó que no existía una “inferencia razonable de autoría o participación” suficiente para imponer una medida privativa de la libertad. Asimismo, concluyó que no estaba acreditado que el capturado representara un peligro inminente para la sociedad.

De acuerdo con las autoridades, alias “Chorizo” es presuntamente testaferro y administrador de los recursos ilícitos de la organización al mando de alias “Calarcá”, derivados de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

También tendría a su cargo la gestión de entables mineros irregulares y la coordinación de redes de apoyo en la región, lo que le permitía fortalecer el sostenimiento económico de la estructura armada. Además, las investigaciones señalan que el detenido cuenta con una trayectoria delictiva de más de ocho años.

Habría participado en acciones de inteligencia criminal destinadas a planear ataques contra la Fuerza Pública en Anorí, y estaría vinculado al homicidio de una comerciante en Amalfi, ocurrido en 2024, hechos por los que ya estaba siendo investigado.

Durante la captura, desarrollada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía, a alias “Chorizo” le fueron incautados más de $11 millones en efectivo, dos teléfonos celulares y una memoria USB, materiales que quedaron a disposición de la Fiscalía. Sánchez Zapata tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

¿Qué pasó en el ataque contra el helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia)?

El pasado 21 de agosto, hacia las 10:30 de la mañana, un helicóptero de la Policía fue blanco de un ataque armado en el municipio de Amalfi (Antioquia), mientras transportaba a uniformados que participaban en labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.

En un primer pronunciamiento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la acción al Clan del Golfo. No obstante, horas después precisó que la responsabilidad recaería en el frente 36 de las disidencias de las Farc, comandado por alias “Calarcá”.

El ataque dejó un saldo de 13 policías muertos y cuatro más heridos, convirtiéndose en una de las agresiones más letales contra la institución en los últimos años. Las autoridades lo catalogan como un hecho inédito, pues habría sido la primera vez que se utilizaron drones para impactar un helicóptero en pleno vuelo.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la recolección de elementos materiales probatorios y otras evidencias con el propósito de esclarecer lo ocurrido y fortalecer la investigación judicial contra los responsables.

