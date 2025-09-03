Prenden fuego a dos soldados durante operación contra el narcotráfico en Putumayo

Los hechos se registraron contra soldados del Batallón de Infantería 25 en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo). Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de una operación militar en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo), el Ejército denunció que un grupo de civiles atacó a las tropas con el propósito de impedir la destrucción de un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca.

De acuerdo con el segundo comandante del Ejército, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, los hechos se registraron en horas de la tarde cuando tropas de la Brigada 27 del Ejército adelantaban acciones contra las fuentes de financiamiento de los grupos armados que delinquen en la región.

En ese momento, los militares fueron objeto de una asonada donde un subteniente y un soldado profesional sufrieron graves quemaduras después de que les arrojaran gasolina. “Dos particulares que hacían parte de la sonada y de quienes tenemos imágenes, rociaron a nuestros hombres con gasolina y procedieron a prenderlos. En este momento, nuestro subteniente, quien presenta quemaduras en el 75% de su cuerpo en tercer grado, y nuestro soldado profesional, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 30%, están fuera de peligro”, informó el mayor Rodríguez.

Ambos fueron evacuados de inmediato a un centro asistencial en Florencia (Caquetá), donde reciben atención médica especializada, y se espera que prontamente sean trasladados al Hospital Militar de Bogotá.

El mayor Rodríguez indicó que los dos implicados en la asonada habrían cometido varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir. “No podemos permitir que mientras las tropas se arriesgan y cumplen la misión constitucional para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz en las regiones más afectadas del país, nuestros soldados sean atacados de esta manera y que haya participación de la población civil en ella”, manifestó el segundo comandante.

Lea: Ataque con carro bomba en Patía (Cauca) deja dos soldados heridos

La institución también responsabilizó a la organización criminal Comandos de Frontera de haber constreñido a la población civil para obstaculizar las operaciones militares y denunció que esa presión habría llevado al ataque contra los militares.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este acto, que calificó como un “demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército”. Agregó que “quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”. El jefe de cartera anunció una recompensa de $200 millones a quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

Lea también: Murió sargento del Ejército durante operativo para desactivar un explosivo en Antioquia

𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐐𝐔𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐕𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐀 𝐃𝐎𝐒 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀𝐑𝐄𝐒, 𝐄𝐍 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐀𝐑𝐙Ó𝐍, 𝐏𝐔𝐓𝐔𝐌𝐀𝐘𝐎



Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del @COL_EJERCITO, quienes se encontraban… pic.twitter.com/EAijo0IPCi — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 4, 2025

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.