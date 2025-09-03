No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Prenden fuego a dos soldados durante operación contra el narcotráfico en Putumayo

El Ejército denunció que un grupo de civiles en la vereda Siloé, en el municipio de Villagarzón, participaron en una asonada contra las tropas mientras destruían un laboratorio de cocaína. Un oficial y un soldado profesional resultaron gravemente heridos tras ser rociados con gasolina.

Redacción Judicial
04 de septiembre de 2025 - 01:36 a. m.
Los hechos se registraron contra soldados del Batallón de Infantería 25 en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo).
Los hechos se registraron contra soldados del Batallón de Infantería 25 en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo).
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de una operación militar en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo), el Ejército denunció que un grupo de civiles atacó a las tropas con el propósito de impedir la destrucción de un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca.

De acuerdo con el segundo comandante del Ejército, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, los hechos se registraron en horas de la tarde cuando tropas de la Brigada 27 del Ejército adelantaban acciones contra las fuentes de financiamiento de los grupos armados que delinquen en la región.

Vínculos relacionados

Liberan a los 33 soldados retenidos por comunidad en Guaviare
Ataque con explosivos del Eln en Boyacá deja tres soldados muertos y tres heridos
Ataque con drones del Eln en Norte de Santander deja tres soldados muertos y ocho heridos

En ese momento, los militares fueron objeto de una asonada donde un subteniente y un soldado profesional sufrieron graves quemaduras después de que les arrojaran gasolina. “Dos particulares que hacían parte de la sonada y de quienes tenemos imágenes, rociaron a nuestros hombres con gasolina y procedieron a prenderlos. En este momento, nuestro subteniente, quien presenta quemaduras en el 75% de su cuerpo en tercer grado, y nuestro soldado profesional, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 30%, están fuera de peligro”, informó el mayor Rodríguez.

Ambos fueron evacuados de inmediato a un centro asistencial en Florencia (Caquetá), donde reciben atención médica especializada, y se espera que prontamente sean trasladados al Hospital Militar de Bogotá.

El mayor Rodríguez indicó que los dos implicados en la asonada habrían cometido varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir. “No podemos permitir que mientras las tropas se arriesgan y cumplen la misión constitucional para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz en las regiones más afectadas del país, nuestros soldados sean atacados de esta manera y que haya participación de la población civil en ella”, manifestó el segundo comandante.

Lea: Ataque con carro bomba en Patía (Cauca) deja dos soldados heridos

La institución también responsabilizó a la organización criminal Comandos de Frontera de haber constreñido a la población civil para obstaculizar las operaciones militares y denunció que esa presión habría llevado al ataque contra los militares.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este acto, que calificó como un “demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército”. Agregó que “quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”. El jefe de cartera anunció una recompensa de $200 millones a quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

Lea también: Murió sargento del Ejército durante operativo para desactivar un explosivo en Antioquia

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ejército

asonada

vereda Siloé

Putumayo

prenden fuego

soldados heridos

narcotráfico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar