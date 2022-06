Mattos se queja de la cárcel, cambia de abogado y sigue esperando segunda condena

Carlos Mattos fue el dueño de la representación de Hyundai en Colombia. / Archivo

Esta mañana del 24 de junio, un juez de Bogotá instaló audiencia para verificar el segundo allanamiento a cargos de Carlos Mattos, quien aceptó haber pagado millonarios sobornos a jueces para resultar favorecido en procesos judiciales. Sin embargo, el reconocido empresario, dueño de Hyundai Colombia por 25 años, no apareció y, en su lugar, envió una carta en la que se quejó de su situación y aseguró que, con una condena en firme, y una segunda en la puerta del horno, cambiará su estrategia de defensa.

“Me siento desorientado y en un desasosiego total ante las realidades procesales a las que he sido últimamente notificado. Asisto ante la Fiscalía y las audiencias bajo la expectativa, pero luego me veo expuesto ante otras realidades. La condición procesal que ahora me define no se compadece con la actitud reverente, comedida y comprometida que he tenido ante la justicia desde mi llegada a Colombia”, allegó a la audiencia a través de su anterior abogado Omar Suárez Acevedo.

Luego de ello, el mismo Suárez Acevedo leyó la parte de la carta en la cual se revoca el poder y pide al juez del caso el tiempo prudente para recomponer la defensa técnica, en búsqueda de su “mejor amparo”. Mattos aseguró no estar en las condiciones físicas ni anímicas de asistir a la diligencia, en la cual se iba a dar legalidad a su propio reconocimiento de culpabilidad. En este caso, presuntamente haberle entregado un millonario soborno al suspendido disciplinariamente e investigado penalmente juez Reinaldo Huertas.

El empresario Carlos Mattos representó a Hyundai en Colombia durante 25 años, hasta que la misma casa automotriz coreana cortó esa relación comercial en 2015. Mattos, entonces, acudió a la justicia, pues quería que solo a través de su compañía se vendieran esos vehículos en el país. Rápidamente, el juez Reinaldo Huertas empezó a tomar decisiones favorables para él. La Fiscalía, luego, descubrió que todo fue un entramado de corrupción en el que participaron más de una decena de funcionarios judiciales.

Tras conocerse la revocatoria del poder, el abogado Suárez Acevedo amplió la denuncia pública de Mattos, recluido en la cárcel de Cómbita (Boyacá): “He sido enviado en un acto injusto, desmedido y con violación de la ley, a un centro penitenciario en condiciones climáticas insoportables e inhumanas para un hombre de mi edad y condiciones de salud previamente diagnosticas e incompatibles con el clima el lugar y la situación carcelaria. Fui senador de la República en el año 2022. Esta situación resulta más grave que la realidad procesal. Mi vida está en inminente riesgo”.

Mattos está en la cárcel de Cómbita desde marzo, luego de que Noticias Caracol revelara videos en los cuales se lo veía disfrutando de beneficios penitenciarios, tales como pasear por Bogotá, custodiado por guardias del Inpec. El empresario había regresado a Colombia a finales del año pasado, en extradición desde España, donde estuvo por años tras ser vinculado a la investigación de caso Hyundai y alegando, como lo hace ahora, un delicado estado de salud.

Así las cosas, el próximo 12 de julio, Carlos Mattos deberá presentarse ante el mismo juez con su nuevo defensor de confianza tras despedir a Suárez Acevedo. Ahí conocerá el monto de la pena de su segunda condena por corrupción. La primera fue notificada el pasado 7 de junio, cuando fue sentenciado a cinco años de cárcel y a una multa de $130 millones, en el expediente que vincula a la jueza condenada Ligia del Carmen Acosta. La exfuncionaria judicial aceptó haber recibido “nada más” $100 millones por parte de quien entonces era el amo y señor de Hyundai Colombia.

