“Me parece bajo y cruel lo que están haciendo”: Julieta Lemaitre sobre ataques a la JEP

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha estado en medio de los cuestionamientos relacionados con la investigación que ha adelantado en contra de la antigua guerrilla de las Farc. La togada habló con El Espectador sobre los señalamientos en su contra y dijo que se trata de una estrategia contra la justicia transicional.