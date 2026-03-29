Medicina Legal confirma que alias “Iván Mordisco” no estaba entre muertos en bombardeo Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

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Las versiones que apuntaban a que entre los muertos del reciente operativo militar en el sur del país estuviera alias “Iván Mordisco” quedó descartada. Al menos por ahora. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este domingo 29 de marzo la identidad de cuatro de los seis cuerpos que ingresaron desde San José del Guaviare, sin que entre ellos figure el jefe de las disidencias.

Los cuerpos corresponden a dos hombres y dos mujeres: Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26; Angelin Andrea González Córdoba, de 18; y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24. Los otros dos cadáveres, ambos de mujeres, no pudieron ser identificados mediante huellas dactilares.

(En contexto: Mueren seis disidentes del anillo de seguridad de “Iván Mordisco”)

De acuerdo con la entidad, los cuerpos están relacionados con operaciones de la Fuerza Pública adelantadas en Amazonas y Guaviare. Para la identificación se dispusieron tres equipos interdisciplinarios, que adelantaron los estudios forenses desde la madrugada del 28 de marzo.

Medicina Legal indicó que continúa el proceso de identificación de los dos cuerpos restantes y que está a la espera de familiares para avanzar en la entrega de los restos. Por ahora, la hipótesis de que el operativo hubiera alcanzado a altos mandos de las disidencias, incluido “Mordisco”, pierde fuerza.

(Lea también: El juicio contra alias “Iván Mordisco” por destruir la selva Amazónica)

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó al país el pasado 26 de marzo, que los bombardeos habían afectado el anillo de seguridad del jefe criminal. “Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia. El objetivo de la campaña es que el Estado neutralice a alias ‘Mordisco’, por quien se ofrece una recompensa de hasta COP 5.000 millones”.

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐔𝐏É𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’’



La Fuerza Pública ejecutó una acción contundente contra una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad de alias ‘Mordisco’… pic.twitter.com/U8LOT2FDru — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 27, 2026

Golpes recientes contra “Iván Mordisco”

En el nprte del país, las autoridades han intensificado las operaciones contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), comandadas por Iván Mordisco. Uno de los golpes más recientes ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando un bombardeo en zona rural de Ituango (Antioquia) dejó como resultado la muerte de Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, señalado jefe de la estructura 18 de ese grupo armado.

Tras la caída de uno de sus hombres de confianza, “Mordisco” habría encargado la reorganización de esa estructura a Wilmar de Jesús Graciano, alias “Román Trescodos”, con más de 15 años de trayectoria criminal. Sin embargo, su intento duró poco: el 16 de marzo fue capturado en la vereda Filadelfia, también en Ituango.

En esa misma operación cayó alias “Manteco”, quien, según las autoridades, había sido enviado desde Cauca con cerca de $800 millones para fortalecer la estructura 18 en el norte de Antioquia. Para Fernando Quijano, presidente de Corpades, estos resultados podrían estar ligados a una posible filtración dentro del círculo cercano de “Mordisco”.

Este contenido fue realizado por un periodista con asistencia de IA. Fue sometido a una revisión humana final para asegurar la mayor rigurosidad y confianza en la información.

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