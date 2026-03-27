Mueren seis disidentes del anillo de seguridad de “Mordisco” en bombardeo en Vaupés

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta COP 5.000 millones por información que permita dar con la captura de “Iván Mordisco”, jefe del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc. Foto: (EPA) EFE - Ernesto Guzmán

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En las últimas horas, las Fuerzas Militares desarrollan el bombardeo número 18 del gobierno Petro contra disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. La operación, adelantada en los departamentos de Caquetá y Vaupés, deja hasta ahora seis presuntos disidentes del Bloque Amazonas muertos en el corregimiento de Pacoa (Vaupés), que, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, eran parte del anillo de seguridad del jefe guerrillero.

Fuentes de Medicina Legal señalaron a El Espectador que los cuerpos todavía no han sido indentificados; aunque se señala que entre los muertos estaría alias “Lorena”, pareja sentimal de alias “Mordisco”.

El ministro Sánchez aclaró que el objetivo principal de la operación militar es “neutralizar a alias ‘Mordisco’, por quien se ofrece una recompensa de hasta COP 5.000 millones. La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales”.

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐔𝐏É𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’’



La Fuerza Pública ejecutó una acción contundente contra una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad de alias ‘Mordisco’… pic.twitter.com/U8LOT2FDru — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 27, 2026

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, señaló que, además de la muerte de estos presuntos disidentes, también fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, “afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”.

El general López aclaró que la operación todavía continúa y que, una vez finalizada y “consolidados los resultados, informaremos a la opinión pública y a los colombianos”. La acción militar contra las disidencias del Bloque Amazonas, que ha sido por aire y mediante asalto directo, se da de manera conjunta entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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