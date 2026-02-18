Juzgado estudia tutela por osario para Camilo Torres y niega frenar construcción

Imágenes de la capilla de la Universidad Nacional. Foto: Archivo Particular

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió una acción de tutela contra la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que busca frenar la construcción del osario donde reposarían los restos óseos del cura Camilo Torres. En paralelo, el despacho negó la solicitud de suspender de manera inmediata las obras de la construcción en la Capilla Cristo Maestro.

En ese osario se busca guardar los restos del sacerdote, sociólogo y militante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) Camilo Torres Restrepo, que fueron entregados el pasado 15 de febrero al padre Javier Giraldo, quien en 2022 hizo la primera solicitud para la búsqueda del cuerpo a través de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Los accionantes, identificados como Ricardo Esteban Ruiz Castro y Diego Garzón Rincón, señalaron que el proyecto vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, la participación ciudadana, el patrimonio cultural y la salubridad pública.

Por su parte, el juzgado señaló que las medidas provisionales, con las que los accionantes pretendían frenar la construcción del osario, solo proceden cuando existe riesgo de un perjuicio irremediable. Sin embargo, en este caso no se evidencia un riesgo inmediato.

Tras la entrega del cofre con los restos óseos del sacerdote, la vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez, aseguró a este diario que: “La Universidad Nacional de Colombia ha albergado, desde cuando se produjo el fallecimiento del padre Camilo, la esperanza de que en la capilla ‘Cristo Maestro’ de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales”.

Según indicó Carolina Jiménez, la decisión de preparar el espacio se tomó tras los diálogos sostenidos el 19 de enero entre la vicerrectoría de la sede Bogotá, el padre Giraldo y algunos sectores sociales. En un primer momento, las conversaciones estaban centradas en las actividades previstas por el aniversario número 60 del fallecimiento de Camilo Torres, pero tomaron otro rumbo luego de que la UBPD confirmara encontrar los restos del sacerdote.

