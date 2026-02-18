Publicidad

Home

Judicial

Juzgado estudia tutela por osario para Camilo Torres y niega frenar construcción

Los hombres que interpusieron la tutela pidieron que se frenara de forma inmediata la construcción del osario en el que reposarían los restos óseos del sacerdote Camilo Torres. Sin embargo, el juzgado negó esa solicitud.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
19 de febrero de 2026 - 02:04 a. m.
Imágenes de la capilla de la Universidad Nacional.
Imágenes de la capilla de la Universidad Nacional.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió una acción de tutela contra la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que busca frenar la construcción del osario donde reposarían los restos óseos del cura Camilo Torres. En paralelo, el despacho negó la solicitud de suspender de manera inmediata las obras de la construcción en la Capilla Cristo Maestro.

En ese osario se busca guardar los restos del sacerdote, sociólogo y militante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) Camilo Torres Restrepo, que fueron entregados el pasado 15 de febrero al padre Javier Giraldo, quien en 2022 hizo la primera solicitud para la búsqueda del cuerpo a través de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Vínculos relacionados

Del Che a Camilo Torres: el forense argentino que ha buscados desaparecidos durante 40 años
Gobierno presenta recurso de súplica por suspensión del aumento del salario mínimo
SAE recupera inmueble vinculado al condenado exgobernador de La Guajira, ‘Kiko’ Gómez

Lea: “Encontrar a Camilo es un antídoto contra el escepticismo”: directora Unidad de Búsqueda

Los accionantes, identificados como Ricardo Esteban Ruiz Castro y Diego Garzón Rincón, señalaron que el proyecto vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, la participación ciudadana, el patrimonio cultural y la salubridad pública.

Por su parte, el juzgado señaló que las medidas provisionales, con las que los accionantes pretendían frenar la construcción del osario, solo proceden cuando existe riesgo de un perjuicio irremediable. Sin embargo, en este caso no se evidencia un riesgo inmediato.

Contexto: Del Che a Camilo Torres: el forense argentino que ha buscados desaparecidos durante 40 años

Tras la entrega del cofre con los restos óseos del sacerdote, la vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez, aseguró a este diario que: “La Universidad Nacional de Colombia ha albergado, desde cuando se produjo el fallecimiento del padre Camilo, la esperanza de que en la capilla ‘Cristo Maestro’ de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales”.

Según indicó Carolina Jiménez, la decisión de preparar el espacio se tomó tras los diálogos sostenidos el 19 de enero entre la vicerrectoría de la sede Bogotá, el padre Giraldo y algunos sectores sociales. En un primer momento, las conversaciones estaban centradas en las actividades previstas por el aniversario número 60 del fallecimiento de Camilo Torres, pero tomaron otro rumbo luego de que la UBPD confirmara encontrar los restos del sacerdote.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Camilo Torres

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Universidad Nacional de Colombia

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Ejército de Liberación Nacional

Eln

 

LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 8 minutos
La justicia colapsada, la gente esperando medidas, sentencias, víctimas esperando una audiencia, una medida cautelar, etc, y estos ******* congestionando un juzgado? Cuándo habrá multas y costas procesales por todo aquel que abuse de la justicia y radique demandas absurdas o temerarias? Los señores viven en un árbol al lado de la iglesia para sentirse tan ultrajados? Tienen huevo!
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.