Medicina Legal no encontró golpes en el cuerpo de joven que murió quemado en Cali

La Fiscalía seccional de Cali explicó que Medicina Legal no encontró golpes, signos de asfixia mecánica o traumas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo del joven de 16 años que murió quemado el pasado 28 de mayo en la capital del Valle. Su familia denunció tortura de la Policía.

Medicina Legal entregó su dictamen por la muerte de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, quien apareció quemado el pasado 29 de mayo en lo que queda del Dollar City de Siloé, al occidente de Cali. De acuerdo con Jhon Fredy Encinales, director de la Fiscalía de la capital del Valle, en el trabajo forense no quedó registrado algún signo de sujeción, asfixia mecánica, trauma cortopunzante o por proyectil de arma de fuego en el cuerpo del adolescente.

“A pesar de que se hicieron las imágenes radiológicas, no se observan fracturas, fragmentos metálicos, proyectiles u otros artefactos, determinando como conclusión pericial que la muerte se presenta como resultado de la asfixia que se produjo por las quemaduras en vías aéreas superiores e inferiores, secundario a la inhalación de vapores calientes y como causa de la muerte nos señala la sofocación por exposición de vapores calientes como humo en las zonas aéreas”, explicó el fiscal Encinales.

El Espectador tuvo acceso al informe de necropsia, en el cual se establece que el cuerpo de Sánchez “presenta lesiones típicas de quemaduras por exposición a altas temperaturas evidenciado en las retracciones musculares de miembros superiores e inferiores”. Medicina Legal evidenció signos de inhalación de vapores calientes, tras hallar hollín en las fosas nasales, lengua y en la tráquea. La institución reitera que no fue posible establecer signos de maltrato por terceros.

Durante los últimos días, la familia de Sánchez aseguró que, según testigos consultados, el joven de 16 años no hacía parte de las manifestaciones por el Paro Nacional y que el pasado 28 de mayo se encontró con una tanqueta de la Policía, la cual ha custodiado el sector de Siloé. De acuerdo con una de las hermanas de Sánchez, uno de los uniformados lo habría tirado al piso de un golpe y luego lo habría arrastrado hacía el Dollar City, el cual fue incinerado minutos después.

Según el fiscal Encinales, los únicos antecedentes que el CTI tiene sobre el caso están relacionados con los actos de vandalismo que ha sufrido el establecimiento comercial. De acuerdo con el jefe de la seccional, el Dollar City ya no tenía ningún producto al momento de ser incinerado y, por otro lado, la institución lamenta que desde el pasado 28 de abril, cuando iniciaron las manifestaciones, se hayan presentado casos de homicidios en la ciudad.

El brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, se refirió al dictamen indicando que, en su concepto, la institución no tiene nada que ver con la muerte de Daniel Sánchez. “La Policía no tuvo contacto con el menor. No fue llevado a ninguna tanqueta. No presenta ninguna situación contra su vida por parte de la Policía (…) Este dictamen lo estábamos esperando. Estamos mirando como fueron los móviles directos, ¿Por qué el muchacho aparece dentro del almacén? ¿Qué actividades estaba cumpliendo? Y con los otros manifestantes ¿si tienen alguna implicación con la muerte del menor?”, explicó.

De acuerdo con el brigadier general León, Sánchez murió en medio de una noche de protestas contra la estación de Policía El Lido. Allí está una tanqueta del Esmad que, según el policía, se ha encargado de custodiar las manifestaciones. León explicó que un grupo de personas atacó la estación con piedras y bombas molotov, por lo que la Fuerza Pública se vio obligada a hacer “avanzadas” y, en ese momento, quienes estaban en la calle se retiraron hacía una bomba de gasolina y hacía el Dollar City de Siloé. León dijo que prendieron fuego al almacén, pero no detalló quien podría ser el responsable.

La madre del joven rechaza las versiones que relacionan a Sánchez con las protestas. “No era ni de banda, ni andaba nunca delinquiendo ni nada, era un muchacho de su casa y nunca participó de las marchas”, explicó en un video para el producto audiovisual Alejandro Palencia. “No les bastó con asesinarlo, sino que lo destruyeron, lo quemaron, no le dejaron a su madre volver a ver su rostro. No sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres pero Dios sí los conoce y sabe lo que hicieron y cómo lo hicieron”, agregó la hermana del menor de edad. Un defensor de Derechos Humanos, quien protege su nombre, aseguró que la familia tuvo que salir de Cali por amenazas en su contra.