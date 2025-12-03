Menor de edad escapó de las disidencias de las Farc en Santa Rosa del Sur (Bolívar)

La menor llegó a un centro hospitalario tras resultar herida en una de sus manos en medio de combates, cuando intentaba escapar de las filas junto a otra persona. Foto: Ejércit

El Ejército Nacional protegió a una menor de 13 años que había sido retenida y amenazada por las disidencias de las Farc, Frente 37 Martín Caballero, en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar). La menor llegó a un centro hospitalario tras resultar herida en una de sus manos en medio de combates, cuando intentaba escapar de las filas junto a otra persona.

Mientras era atendida en el centro de salud municipal, el proceso fue interrumpido debido a que presuntos integrantes del grupo armado llegaron hasta el lugar para buscarla por órdenes de alias Danilo, líder de la organización ilegal. “Estos individuos, utilizando sus redes de apoyo al terrorismo, intentaban frustrar su huida y atacarla nuevamente”, indicó el Ejército.

Según indicaron los uniformados del Ejército, el personal del hospital estableció contacto con la fuerza pública para proteger a la menor, quien fue evacuada y trasladada “a un espacio con condiciones de seguridad, donde se le brindó atención médica inmediata y se garantizó la preservación de su vida”.

La adolescente de 13 años fue puesta a disposición de la Comisaría de Familia Municipal para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos, en coordinación con las autoridades competentes y siguiendo los protocolos establecidos para la protección de la niñez.

El Ejército informó que posteriormente se coordinó un vuelo humanitario de urgencia para remitir a la menor a un hospital de nivel superior, donde recibirá la atención médica especializada necesaria para la recuperación de la herida en su mano.

