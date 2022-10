Mi nombre, mi sentencia | Pódcast La Celda

Según la Fiscalía, este campesino pudo ser capaz de exterminar a la familia Padilla en Antioquia y Córdoba, por orden del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Su único pecado fue llamarse igual que un criminal. Foto: El Espectador

En esta entrega, Luis Felipe Vertel cuenta cómo la Fiscalía lo confundió con un temible paramilitar y logró que jueces lo condenaran en la misma sentencia con criminales de la talla de Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño.

Desde una humilde casa en Apartadó (Antioquia), Vertel exige justicia por su caso y una reparación del Estado por vulnerar su vida y la de su familia. En la cárcel, donde pasó seis años, perdió a sus padres y la fuerza laboral con la que fue conocido en la zona bananera.

Esta es una de las historias que componen “La Celda: voces de libertad”, un pódcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta segunda temporada incluye seis relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

