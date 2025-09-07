Más de 1.000 desplazados y 5.000 personas confinadas por combates en Bolívar

Los desplazados se encuentran en el Polideportivo y el parque Santa Rosa del casco urbano de Arenal del Sur. Foto: Tomado de @MontesdeMaria

Al municipio de Arenal, en el sur del departamento de Bolívar, han llegado más de 1.000 desplazados de zonas rurales de esta región del país. Lo han hecho en medio de varios combates entre la fuerza pública y grupos armados ilegales con presencia en este sector que los obligaron a salir de sus viviendas. Sin embargo, hay otras 5.000 personas que quedaron confinadas en medio de estos enfrentamientos.

El parte lo entregó la Procuraduría General de la Nación, que le pidió al alto gobierno y a las autoridades locales “activar rutas de prevención, protección y atención inmediata para garantizar los derechos de la población afectada y evaluar el desarrollo de visitas de verificación”. Uno de los combates que habría precipitado esta crisis humanitaria ocurrió este mismo fin de semana, entre el Ejército, la Policía y el Clan del Golfo.

La @PGN_COL rechaza categóricamente la situación humanitaria en Arenal, sur de Bolívar, como consecuencia de enfrentamientos y accionar delictivo de grupos armados ilegales, que causaron el desplazamiento de más de 1.000 personas y cerca de 5.000 confinadas.

1/2 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 7, 2025

Según el reporte oficial de esa operación, durante el enfrentamiento murió Luis Alfonso Díaz, alias “Frank”, y una mujer que habría sido su compañera sentimental, alias “Veneca”. El Ejército informó que los hechos ocurrieron en la vereda Papayal del municipio San Martín de Loba (Bolívar) y que se trata de un golpe al Clan del Golfo, pues “Frank” era el líder de una subestructura del grupo armado con presencia en este departamento.

Además, era el encargado de “liderar y controlar la producción, tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de San Pablo, San Martin de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar)”. Por otra parte, este mismo fin de semana, hombres del Eln que también hacen presencia en esta zona y habría dado la orden a campesinos de abandonar sus viviendas.

El propio presidente Gustavo Petro trinó sobre esta situación y confirmó que el Eln “mandó desalojar” veredas de San Agustín y Santo Domingo (Bolívar). El jefe de Estado le ordenó al Ejército hacer presencia en el territorio y realizar labores de detección de minas antipersonal. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército, ni para el pueblo de Colombia”, agregó el presidente.

El ELN mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santodomingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas ordeno al ejército copar el territorio. No puede haber terreno vedado ni para el ejército, ni para el pueblo de Colombia. pic.twitter.com/auqGV5TsMl — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

En cumplimiento de esa orden, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que varios pelotones del Ejército, con apoyo de equipos antiexplosivos, fueron desplegados desde el miércoles en la zona para proteger a la población civil frente a artefactos instalados por el ELN.

