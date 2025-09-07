No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Más de 1.000 desplazados y 5.000 personas confinadas por combates en Bolívar

La Procuraduría rechazó los hechos e hizo un llamado al alto gobierno para activar rutas de prevención, protección y atención inmediata para la población afectada. Justamente en esta zona ocurrió un combate entre la fuerza pública y hombres del Clan del Golfo que tuvo como resultado la muerte de uno de sus líderes.

Redacción Judicial
07 de septiembre de 2025 - 09:53 p. m.
Los desplazados se encuentran en el Polideportivo y el parque Santa Rosa del casco urbano de Arenal del Sur.
Los desplazados se encuentran en el Polideportivo y el parque Santa Rosa del casco urbano de Arenal del Sur.
Foto: Tomado de @MontesdeMaria
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Al municipio de Arenal, en el sur del departamento de Bolívar, han llegado más de 1.000 desplazados de zonas rurales de esta región del país. Lo han hecho en medio de varios combates entre la fuerza pública y grupos armados ilegales con presencia en este sector que los obligaron a salir de sus viviendas. Sin embargo, hay otras 5.000 personas que quedaron confinadas en medio de estos enfrentamientos.

El parte lo entregó la Procuraduría General de la Nación, que le pidió al alto gobierno y a las autoridades locales “activar rutas de prevención, protección y atención inmediata para garantizar los derechos de la población afectada y evaluar el desarrollo de visitas de verificación”. Uno de los combates que habría precipitado esta crisis humanitaria ocurrió este mismo fin de semana, entre el Ejército, la Policía y el Clan del Golfo.

Vínculos relacionados

Más de 500 familias salieron desplazadas de Arenal del Sur, en Bolívar
Este es alias “Frank”, líder del Clan de Golfo que murió en operación militar

Según el reporte oficial de esa operación, durante el enfrentamiento murió Luis Alfonso Díaz, alias “Frank”, y una mujer que habría sido su compañera sentimental, alias “Veneca”. El Ejército informó que los hechos ocurrieron en la vereda Papayal del municipio San Martín de Loba (Bolívar) y que se trata de un golpe al Clan del Golfo, pues “Frank” era el líder de una subestructura del grupo armado con presencia en este departamento.

Además, era el encargado de “liderar y controlar la producción, tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de San Pablo, San Martin de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar)”. Por otra parte, este mismo fin de semana, hombres del Eln que también hacen presencia en esta zona y habría dado la orden a campesinos de abandonar sus viviendas.

El propio presidente Gustavo Petro trinó sobre esta situación y confirmó que el Eln “mandó desalojar” veredas de San Agustín y Santo Domingo (Bolívar). El jefe de Estado le ordenó al Ejército hacer presencia en el territorio y realizar labores de detección de minas antipersonal. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército, ni para el pueblo de Colombia”, agregó el presidente.

En cumplimiento de esa orden, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que varios pelotones del Ejército, con apoyo de equipos antiexplosivos, fueron desplegados desde el miércoles en la zona para proteger a la población civil frente a artefactos instalados por el ELN.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Desplazados Bolívar

Desplazados

Desplazados Arenal

Clan del Golfo

Procuraduría

Alias Frank

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar