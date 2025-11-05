Militares señalados por Petro en presunto asesinato en Antioquia fueron capturados

Los uniformados habrían causado la muerte del hombre por un exceso de uso de la fuerza. Foto: Ejército Nacional

Nueve militares, presuntamente involucrados en la muerte de un civil en una base militar de Frontino (Antioquia), fueron capturados en la tarde de este miércoles. Los hechos en los que habrían participado los integrantes de la Fuerza Pública fueron denunciados públicamente por el presidente Gustavo Petro.

He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violacion de derechos humanos.



Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares.



Señor… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2025

De acuerdo con el primer mandatario, quien se pronunció a través de su cuenta de X, los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de octubre en el Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío (BIPEB), base militar Antorcha, cuando, al parecer, “se retuvo a un civil que se encontraba merodeando la base militar”.

El presidente señaló que los uniformados habrían causado la muerte del hombre “por un exceso en el uso de la fuerza”. En el comunicado, Gustavo Petro explicó que el caso fue reportado el 8 de octubre por un comandante del BIPEB a un subintendente de la Estación de Policía de Frontino, quien informó sobre un presunto homicidio de un civil al interior de la base militar Antorcha.

Por estos hechos, presuntamente cometidos por integrantes de la misma unidad militar, el 9 de octubre se realizó una reunión entre la Cuarta Brigada y el director del CTI Antioquia, Andrés Calle, “con el fin de coordinar la extracción del pelotón y dar inicio a las actuaciones judiciales, poniendo a disposición todos los medios y capacidades”.

Asimismo, el presidente informó que el 29 de octubre pasado las autoridades ubicaron el cuerpo, el cual identificaron como Esneider Flórez Manco. Los nueve militares separados de sus cargos, capturados e individualizados por la Fiscalía y la Justicia Penal militar, las cuales adelantan las pesquisas en contra de cada uno por la presunta participación en los hechos.

