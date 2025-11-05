Casa por cárcel a exsubcomandante de la Policía en Guajira, señalado de delitos sexuales

Se trata del uniformado Carlos Julián Rodríguez Campos. De acuerdo con las investigaciones, los hechos de violencia habrían ocurrido en septiembre de 2025. Esto se sabe. Foto: Archivo y Policía

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como subcomandante del Departamento de Policía de La Guajira, deberá cumplir medida de aseguramiento en su residencia mientras avanza el proceso penal en su contra por presunta agresión sexual a una subalterna. Así lo determinó un juez de control de garantías de Riohacha, al acoger la solicitud de la Fiscalía.

Los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 29 de septiembre en Riohacha. Según la acusación, el oficial habría ordenado a una auxiliar de Policía presentarse en su alojamiento con el supuesto propósito de impartir instrucciones relacionadas con el servicio.

No obstante, la Fiscalía sostiene que el llamado “habría sido un pretexto para someterla a actos indecorosos de tipo sexual en contra de su voluntad”, valiéndose de su posición jerárquica.

De acuerdo con las pruebas expuestos en audiencias, la joven logró huir de la habitación y alertó de inmediato a una compañera. Ambas reportaron el caso a sus superiores, lo que dio paso a una investigación disciplinaria interna y a la suspensión provisional del entonces subcomandante por un periodo inicial de tres meses, mientras se verificaban las denuncias.

En paralelo, la Fiscalía Seccional La Guajira abrió una indagación penal y recopiló testimonios y otras pruebas que permitirían acreditar la presunta conducta delictiva. Con base en ello, el ente acusador imputó a Rodríguez Campos el delito de acto sexual violento agravado. El uniformado no aceptó los cargos, pero deberá permanecer en casa por cárcel con vigilancia por medio de un dispositivo electrónico.

La detención del oficial se produjo el pasado 22 de octubre, cuando decidió entregarse voluntariamente a las autoridades tras conocerse la orden de captura en su contra. Ese día fue puesto a disposición de la Fiscalía para avanzar en su judicialización.

