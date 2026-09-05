Mindefensa anuncia nuevas medidas de seguridad tras ataque con drones del Eln en Ocaña

Las decisiones se adoptaron en un consejo de seguridad en el que participaron el gobernador de Norte de Santander y altos mandos militares y policiales de la región. Foto: Mindefensa

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El general (r) Jorge Eduardo Mora, junto con la cúpula militar y de Policía, anunció un nuevo paquete de medidas para reforzar la seguridad y el control territorial en Ocaña y el Catatumbo, tras el ataque terrorista perpetrado por el Eln la noche del pasado 4 de septiembre contra el Cantón Militar El Trapiche, que dejó tres militares muertos.

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Las decisiones se adoptaron en un consejo de seguridad en el que participaron el gobernador de Norte de Santander y altos mandos militares y policiales de la región. Como primera medida, se ordenó la reestructuración, reorganización y activación de la campaña militar y policial “Esparta”, que tendrá su sede en Ocaña y buscará articular las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para enfrentar a las estructuras criminales que operan en la zona.

También se dispuso fortalecer el bloqueo y la contención de los corredores utilizados por los grupos armados ilegales para movilizar hombres, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.

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Adicionalmente, entrará en funcionamiento en Ocaña el Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT), que articulará las capacidades y la información de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otros organismos del Estado, con el fin de anticipar amenazas, identificar responsables y orientar las operaciones contra el Eln, las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales.

De manera paralela, comenzará a operar el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT), que reforzará la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación en los procesos de investigación y judicialización, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de los ataques y avanzar en la desarticulación de las redes de apoyo de estas organizaciones. El Ministerio de Defensa señaló que estas medidas hacen parte de la nueva estrategia para el Catatumbo y que serán ejecutadas bajo el Derecho Internacional Humanitario.

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La cartera anunció recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales jefes del Eln que delinquen en el Catatumbo. La ciudadanía puede reportar información, bajo absoluta reserva, a las líneas 323 273 4707 (contra el terrorismo), 314 358 7212 (contra el crimen) y 107 (contra el terrorismo).

El ataque al Cantón Militar El Trapiche ocurrió la misma noche en que la subestación de Policía del corregimiento Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), también fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones. La Defensoría del Pueblo señaló la acción dejó tres uniformados heridos y daños físicos considerables en las instalaciones de la subestación, además de impactos de bala en las viviendas cercanas al lugar.

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