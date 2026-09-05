Tres soldados mueren en combate tras ataque del Eln con drones en Norte de Santander

Capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez. Foto: Archivo Particular

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El capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez fueron asesinados tras atentado de la guerrilla del ELN al Cantón Militar El Trapiche, donde se encuentra ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander en Ocaña (Norte de Santander).

El atentado ocurrió en la noche del 4 de septiembre, que fue ejecutado con un enjambre de drones cargados con explosivos. En el lugar también se reportan tres heridos, así como daños al Cantón Militar y afectaciones a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se encontraba en el lugar.

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Aunque ese no fue el único ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander, pues se reportó uno en la estación del corregimiento de Guamalito en el municipio del Carmen.

“Después del ataque, tropas del Ejército Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de nuevas amenazas contra las instalaciones y el personal”, señaló el Ejército Nacional.

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El capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo murieron en el lugar de los hechos y pese a que el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez quedó herido tras el atentado, se agravó y falleció en la mañana de este sábado 5 de septiembre.

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