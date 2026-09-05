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Tres soldados mueren en combate tras ataque del Eln con drones en Norte de Santander

Tres oficiales fallecieron tras atentado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al Cantón Militar El Trapiche, donde se encuentra ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander en Ocaña (Norte de Santander). Esto se sabe del atentado que ocurrió en la noche del 4 de septiembre.

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Redacción Judicial
05 de septiembre de 2026 - 04:27 p. m.
Capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez.
Capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez.
Foto: Archivo Particular
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El capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez fueron asesinados tras atentado de la guerrilla del ELN al Cantón Militar El Trapiche, donde se encuentra ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander en Ocaña (Norte de Santander).

El atentado ocurrió en la noche del 4 de septiembre, que fue ejecutado con un enjambre de drones cargados con explosivos. En el lugar también se reportan tres heridos, así como daños al Cantón Militar y afectaciones a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se encontraba en el lugar.

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Aunque ese no fue el único ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander, pues se reportó uno en la estación del corregimiento de Guamalito en el municipio del Carmen.

“Después del ataque, tropas del Ejército Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de nuevas amenazas contra las instalaciones y el personal”, señaló el Ejército Nacional.

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El capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo murieron en el lugar de los hechos y pese a que el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez quedó herido tras el atentado, se agravó y falleció en la mañana de este sábado 5 de septiembre.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Pathos(78770)Hace 10 minutos
Estos son los crímenes del terrorismo q nos deben alarmar, y por los cuales nos condolemos como hechos q deshumanizan al país y q el presidente de la Espriella está afrontando con toda la decisión y legitimidad del Estado. Adelante presidente en el combate a todas las formas de narcoterorismo
osvito(10170)Hace 32 minutos
Sigue la guerra eterna con los muertos estratos 1 y 2 de Abelardo, mucho mejor la congelada.
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 1 hora
Y Abenarco tirando besitos viendo caer muertos de lado y lado, siempre gente del pueblo.
Robin(23292)Hace 1 hora
El dolor de la guerra... Muy triste. La violencia nunca será la salida.
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