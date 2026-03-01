Mindefensa anuncia plan de inteligencia con Ecuador y apoyo de EE. UU. contra narcotráfico

El Ministerio de Defensa señaló que actualmente Colombia mantiene una interacción permanente con 45 países aliados para combatir el narcotráfico. Foto: Archivo particular

El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un plan piloto de cooperación en inteligencia entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos, con el objetivo de combatir el narcotráfico en la zona de frontera. El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un consejo de seguridad realizado en Cartago (Valle del Cauca).

El funcionario confirmó que se avanza en la creación de un centro integrado de información que permitirá el intercambio de datos en tiempo real entre los tres países. De acuerdo con el ministro, la iniciativa busca cerrar las “zonas grises” que han sido utilizadas por estructuras armadas para trasladar cocaína hacia Ecuador y otros destinos internacionales.

Durante el encuentro, el jefe de la cartera de Defensa también informó que Colombia ha capacitado a más de 4.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía de Ecuador en procedimientos orientados a enfrentar con mayor eficacia las economías ilegales en la región fronteriza.

“Este año varias toneladas de marihuana fueron incautadas en Ecuador gracias a la inteligencia colombiana. El 60% de la droga que se incauta a nivel internacional, de acuerdo a unos cálculos, es producto de la inteligencia colombiana”, señaló el ministro Sánchez.

En esa misma línea dio el anuncio: “Avanzamos en un plan piloto para integrar la inteligencia en esta región, y coordinado también con los Estados Unidos” se crearía “un centro integrado de información que permita compartir información (...) para que no hayan zonas grises”.

Este no es el unicó plan con apoyo de Estados Unidos que proyecta el Gobierno de Gustavo Petro. El pasado 13 de febrero, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció públicamente su respaldo al programa de erradicación con drones, una apuesta tecnológica que, según esa entidad, podría representar un punto de quiebre en la estrategia antidrogas.

A través de un mensaje en la red social X, la cuenta oficial del Departamento de Estado afirmó que esta herramienta “podría cambiar las reglas del juego”, al ayudar a disminuir los cultivos de coca, fortalecer la seguridad en Colombia y reducir el ingreso de drogas letales a territorio estadounidense.

With INL support, Colombia has launched drone eradication of coca crops. This technology could be game-changing: lower coca cultivation, more security in Colombia, less deadly drugs reaching American streets, and more lives saved. A great opportunity for increased 🇺🇸🇨🇴… pic.twitter.com/iBLVHmAFIF — US Dept of State INL (@StateINL) February 13, 2026

En diciembre pasado, el gobierno del presidente Petro informó que pondrá en marcha un programa para erradicar cultivos de uso ilícitos de coca mediante la aspersión con glifosato utilizando drones. El proyecto ya cuenta con la aprobación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat).

No obstante, aún debe superar las últimas verificaciones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). De acuerdo con los lineamientos de esa autoridad, la Dirección Antinarcóticos de la Policía debe informar previamente a los alcaldes de los municipios donde se proyecta iniciar la aspersión con drones, prevista desde enero, aunque hasta el momento el Ejecutivo no ha oficializado una fecha de inicio.

