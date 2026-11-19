Mora sostuvo que “vendrán más cosas para fortalecer juntos, no solamente Colombia y Estados Unidos, sino estos 19 países que estamos demostrando que cuando hay cohesión, actitud y deseos de trabajar, de manera…

El ministro de Defensa, Jorge Mora, ratificó la cooperación de Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados. Por su parte, el canciller Omar Bula señaló que espera que el Congreso apruebe pronto el ingreso de tropas estadounidenses para realizar operaciones militares en el país.

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Mora sostuvo que “vendrán más cosas para fortalecer juntos, no solamente Colombia y Estados Unidos, sino estos 19 países que estamos demostrando que cuando hay cohesión, actitud y deseos de trabajar, de manera mancomunda para combatir el narcoterrorismo, vamos a poder derrotar el cáncer del narcotráfico que ha azotado durante muchos años nuestro hemisferio”.

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Las declaraciones se dieron en el marco de la visita a Colombia de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien llegó este miércoles 18 de noviembre para reunirse con el ministro Jorge Mora, tras su visita en Venezuela con la presidenta Delcy Rodríguez. En el encuentro, que hace parte de la agenda del Escudo Coalición de las Américas Contra los Carteles las Américas, el Gobierno estadounidense donó un avión Hércules como parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Por su parte, el canciller Omar Bula, quien también asistió al encuentro, dijo que "estamos juntos por esa coalición que hemos creado no solamente de Colombia con los Estados Unidos, son 19 países que hacen parte de una coalición que enfrenta el fenómeno más dañino que tiene nuestra región, que le hace daño a los Estados Unidos, que le hace daño al mundo entero, y me refiero al crimen transnacional organizado. Es una batalla que tomará tiempo pero que ya comenzó".

Antes de las declaraciones de las autoridades, el secretario Hegseth se reunió a puerta cerrada con el ministro de Defensa y la cúpula militar, encabezada por el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares. Sobre la mesa estuvieron asuntos como la estrategia militar contra grupos armados, especialmente del Eln, disidencias de las Farc y Clan del Golfo, el empleo de drones por parte de organizaciones armadas ilegales y el papel de Colombia dentro del Escudo de las Américas.

Las declaraciones se dieron en el marco de la visita a Colombia de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien llegó este miércoles 18 de noviembre para reunirse con el ministro de Defensa. En el encuentro, el Gobierno estadounidense entregó un avión Hércules como parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países.

La agenda de Hegseth incluyó además una reunión con el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares. Sobre la mesa estuvieron asuntos como el empleo de drones por parte de organizaciones armadas ilegales y el papel de Colombia dentro del Escudo de las Américas.

La ceremonia de entrega de la aeronave se realizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá. Todo indica que esta aeronave C-130 no sería la única. El pasado 17 de noviembre, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Mora adelantó que Washington podría transferir dos más. “Nos va a entregar el primer avión C-130. Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él”, dijo el ministro.

Se trata de una aeronave pensada para llevar tropas, vehículos, equipos y provisiones. Como puede aterrizar en pistas cortas o sin asfaltar, resulta útil en regiones donde los aeropuertos son escasos o precarios. Con las adaptaciones necesarias, también sirve para lanzar paracaidistas y carga desde el aire, o para evacuar pacientes en camillas.

Fuera del ámbito militar, los Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cumplen tareas humanitarias y, equipados con el sistema modular MAFFS II, ayudan a combatir incendios forestales. La flota ha servido igualmente para abastecer expediciones científicas del país en la Antártida.

El C-130, de la fábrica Lockheed Martin, funciona con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15. De acuerdo con los datos de la FAC, en esta versión puede alcanzar los 592 kilómetros por hora, recorrer hasta 3.800 kilómetros y volar a una altura máxima de 33.000 pies, cerca de 10.058 metros. Puede mantenerse en el aire nueve horas, o hasta doce si se le añaden tanques externos de combustible.

Antes del pasado 23 de marzo, la FAC disponía de seis aeronaves de este tipo. Aquel día, el C-130 con matrícula FAC 1016 sufrió un accidente apenas despegó de Puerto Leguízamo (Putumayo). Viajaban 126 personas y, según el Comando General de las Fuerzas Militares, 69 miembros de la Fuerza Pública perdieron la vida y 57 quedaron heridos.

Desde entonces, el inventario se redujo a cinco aviones: cuatro figuran como operativos, aunque su disponibilidad está sujeta a los ciclos de mantenimiento, y el quinto se encuentra en proceso de baja.

No es la primera vez que Hegseth y Mora coinciden. El pasado 12 de agosto, en un encuentro previo, Colombia selló su vinculación al Escudo de las Américas. En esa ocasión, el Ministerio de Defensa informó que “Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella”.

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Para la cartera, “esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Aquel día se firmó además un acuerdo con Estados Unidos “destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra”. Entre sus propósitos figuran “fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales”.

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