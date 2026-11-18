Según dijo Mora ante la Comisión Segunda del Senado, “viene el secretario de Guerra y me voy a ver con él. Nos va a entregar le primer avión C-130 Hércules y creo que van a…

Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, llegará este miércoles 18 de noviembre a Colombia para reunirse con el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora. Así lo confirmó el jefe de cartera, quien aseguró ante el Congreso de la República que el país norteamericano también entregará un avión Hércules en medio de los acuerdos de cooperación.

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Según dijo Mora ante la Comisión Segunda del Senado, “viene el secretario de Guerra y me voy a ver con él. Nos va a entregar le primer avión C-130 Hércules y creo que van a llegar dos más, pero lo hablaremos con él”.

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Lo que se sabe hasta el momento es que Hegseth se reunirá con el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez. En la reunión se tiene previsto que se traten temas como el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales y la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas.

"Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos seguirá apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", dijo el ministro de Defensa en el Congreso.

Hegseth y Mora se han reunido antes. La última vez fue el pasado 12 de agosto, cuando Colombia oficializó su ingreso al llamado Escudo de las Américas. En ese momento, la cartera comunicó que “Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella”.

Según el ministerio, “esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

También se formalizó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos “destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra” de ese país. Parte de lo que se hará por el acuerdo será “fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales”.

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