Mindefensa desmiente denuncias de posible constreñimiento del Eln a votantes en Arauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, también advirtió que tienen información de inteligencia sobre posibles alteraciones al orden público el día de las elecciones. Foto: AFP - ALEJANDRO GONZALEZ

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre su denuncia de presuntos constreñimientos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a los ciudadanos en el departamento de Arauca, de cara a la segunda vuelta presidencial. El alto funcionario aseguró que no hay una relación verificada entre la presencia de grupos al margen de la ley y las decisiones de los votantes en las urnas.

El jefe de la cartera de Defensa dijo en la mañana de este viernes 12 de junio que ayer se reunió con funcionarios de la Registraduría, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Interior, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral para evaluar la situación. “No existe una correlación directa y representativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”, dijo el ministro Sánchez Suárez.

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A renglón seguido, hizo referencia puntual al departamento de Arauca. Allí, según escribió Uribe Vélez en su cuenta de X, el Eln estaría amenazando a los campesinos para obligarlos a votar por Iván Cepeda. “Comunidad araucana confirma que el Eln decomisó cédulas de muchos votantes en zonas rurales, tres días antes de la primera vuelta y llenó las planillas donde hizo aparecer que todos votaron por Cepeda en varios lugares del departamento”, dijo Uribe.

En respuesta a esa denuncia, el ministro Sánchez Suárez señaló que las verificaciones permiten desmentir esa versión: “Eso se puede confirmar en el departamento de Arauca, donde el que ganó fue el candidato opuesto a él. No ganó el candidato por el que estarían mencionando que habría constreñimiento. Casi que lo duplica en Arauca. También lo podemos reafirmar en otros departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima”.

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A renglón seguido, hizo referencia a un hecho ocurrido hace un par de semanas en el departamento del Huila, donde fue difundido a través de redes sociales un audio en el que, al parecer, se estaría haciendo campaña con constreñimiento por uno de los candidatos a la Presidencia de la República. “Esuchamos un audio de extorsión y lo relacionaron con constreñimiento al sufragante”, dijo el ministro sobre el audio que luego fue desmentido.

Durante su intervención, el funcionario también advirtió posibles alteraciones al orden público después de la segunda vuelta presidencial que se votará el próximo 21 de junio. El ministro Sánchez Suárez señaló que han recibido información de inteligencia que apunta a posibles disturbios y problemas de seguridad en el marco de la jornada electoral de ese día.

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“Tenemos información de inteligencia que podría llegar a ocurrir, y es de las amenazas más importantes que tenemos. Después de la desinformación, viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas. Por ello es clave atacar ambos, invitamos, y lo ha hecho el Procurador y todos los represenantes de los entes de contro, a que motivemos un mensaje respetuoso, que no sea un lenguaje humillante, que no incite al odio”, dijo.

Agregó que, si bien las autoridades desplegarán un escudo de uniformados en todas las regiones del país, en el marco del denominado Plan Democracia, es importante que haya responsabilidad por parte de todos los actores políticos. Son 38 los municipios sobre los cuales hay una atención especial. Entre ellas, algunas de las ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, por lo cual el Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará de forma anticipada.

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