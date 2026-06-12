Nueve muertos deja segundo bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó

Las operaciones se desarrollaron en Nuquí (Chocó), donde también fueron incautadas varias armas del grupo armado. Esto es lo que se sabe. (Imagen de referencia) Foto: EFE - Mario Caicedo

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El segundo bombardeo adelantado por las Fuerzas Militares en Chocó contra el Clan del Golfo dejó nueve muertos que, al parecer, era integrantes de ese grupo armado. De acuerdo con las autoridades, las operaciones se adelantaron específicamente en el municipio de Nuquí.

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Los operativos fueron adelantados por tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial, apoyados por uniformados de la Policía Nacional. Además de los presuntos integrantes muertos, las autoridades reportaron la incautación de varias armas.

De acuerdo con la información reportada, fueron incautadas nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y varios uniformes de organización criminal. Según manifestó la fuerza pública, la operación “representa una afectación significativa a las capacidades armadas y logísticas de la Subestructura Jhon Fredy Orjuela”.

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El primer bombardeo en contra del Clan del Golfo en Chocó fue el pasado 31 de mayo, día de la primera vuelta presidencial. Así lo confirmó el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Hugo López, quien aseguró que los hechos ocurrieron a primera hora de ese domingo en límites de los departamentos del Chocó y Valle del Cauca.

“Las Fuerzas Militares continuamos con el desarrollo de las operaciones en todo el territorio nacional contra cada una de las estructuras criminales que delinquen a lo largo y ancho del país”, señaló el comandante en esa ocasión.

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