Mindefensa ofrece COP 200 millones de recompensa por responsables de ataque a militares en Arauca

Hombres del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 59 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con morteros explosivos. En el lugar murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, mientras que otros seis militares resultaron heridos. Las autoridades atribuyen el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el ataque con explosivos contra la base militar de Puerto Jordán en el municipio de Arauquita (Arauca), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció a través de la red social X una recompensa de hasta COP 200 millones por información que “permita identificar y capturar a los autores materiales de este vil atentado terrorista”.

Rechazo con absoluta contundencia el ataque terrorista perpetrado por el cartel del Eln contra el cantón militar de Puerto Jordán, Arauca.



Estos hechos cobardes buscan intimidarnos, pero solo fortalecen nuestra determinación de defender a Colombia y mantener la ofensiva contra… pic.twitter.com/2pQdUKoORJ — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 6, 2025

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre en la base militar de Puerto Jordán, donde hombres del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 59 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con morteros explosivos.

Lea: Identifican al soldado muerto en ataque del Eln a una base militar en Arauca

En el lugar murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, mientras que otros seis militares resultaron heridos. Las autoridades atribuyen el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El cartel criminal del ELN sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia”, aseveró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Le puede interesar: La UBPD busca a más de 2.000 desaparecidos lanzados al río Magdalena durante el conflicto

Asimismo, el ministro calificó el ataque como un acto “cobarde” y aseguró que será denunciado ante las autoridades competentes y organismos internacionales de derechos humanos. Además, confirmó que los soldados heridos reciben atención médica especializada en centros hospitalarios de Yopal (Casanare).

Rechazamos el ataque a la base militar del Ejército Nacional en Puerto Jordán, del municipio de Arauquita, en Arauca. Lamentamos la muerte de un uniformado y los daños causados a otros seis miembros de la Fuerza Pública que quedaron con heridas de consideración.



Una vez más le… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 6, 2025

La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió a los grupos armados poner fin a los ataques: “Manifestamos nuestra solidaridad con los soldados heridos y con sus familias, y expresamos nuestras condolencias a los familiares del soldado fallecido”. Por otro lado, el Ejército Nacional rechazó “categóricamente este acto criminal que atenta contra la integridad de nuestros soldados y pone en riesgo a la población civil de la región”.

#ComunicaciónOficial



COMUNICADO DE PRENSA



El Comando de la #Brigada18, unidad orgánica de la @Ejercito_Div8, se permite informar a la opinión pública que:



1. En la tarde de hoy, el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 59, ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán, del… pic.twitter.com/XngEvYLmck — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 6, 2025

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.