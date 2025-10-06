Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Mindefensa ofrece COP 200 millones de recompensa por responsables de ataque a militares en Arauca

El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre y cobró la vida del soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, además de dejar heridos a otros seis uniformados en la base militar de Puerto Jordán. Las autoridades atribuyeron el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Redacción Judicial
06 de octubre de 2025 - 03:44 p. m.
Hombres del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 59 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con morteros explosivos. En el lugar murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, mientras que otros seis militares resultaron heridos. Las autoridades atribuyen el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hombres del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 59 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con morteros explosivos. En el lugar murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, mientras que otros seis militares resultaron heridos. Las autoridades atribuyen el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras el ataque con explosivos contra la base militar de Puerto Jordán en el municipio de Arauquita (Arauca), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció a través de la red social X una recompensa de hasta COP 200 millones por información que “permita identificar y capturar a los autores materiales de este vil atentado terrorista”.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre en la base militar de Puerto Jordán, donde hombres del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 59 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con morteros explosivos.

Vínculos relacionados

Mindefensa pide perdón por 27 de 303 casos de falsos positivos cometidos en Casanare
Identifican al soldado muerto en ataque del Eln a una base militar en Arauca
Ataque con explosivos en Puerto Jordán (Arauca) deja un militar muerto y seis heridos

Lea: Identifican al soldado muerto en ataque del Eln a una base militar en Arauca

En el lugar murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, mientras que otros seis militares resultaron heridos. Las autoridades atribuyen el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El cartel criminal del ELN sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia”, aseveró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Le puede interesar: La UBPD busca a más de 2.000 desaparecidos lanzados al río Magdalena durante el conflicto

Asimismo, el ministro calificó el ataque como un acto “cobarde” y aseguró que será denunciado ante las autoridades competentes y organismos internacionales de derechos humanos. Además, confirmó que los soldados heridos reciben atención médica especializada en centros hospitalarios de Yopal (Casanare).

La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió a los grupos armados poner fin a los ataques: “Manifestamos nuestra solidaridad con los soldados heridos y con sus familias, y expresamos nuestras condolencias a los familiares del soldado fallecido”. Por otro lado, el Ejército Nacional rechazó “categóricamente este acto criminal que atenta contra la integridad de nuestros soldados y pone en riesgo a la población civil de la región”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

MinDefensa

ELN

José Henry Ceballos Moreno

Pedro Sánchez

Defensoría del Pueblo

Carlos Fernando Triana

Ejército Nacional

Puerto Jordán

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.