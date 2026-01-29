Contraloría avala contrato de las 17 aeronaves Gripen

La Contraloría señaló que, al final, la compañía Saab presentó las condiciones más favorables para el país, comenzando por la propuesta más económica. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras una revisión realizada por la Contraloría General de la República, el órgano de control indicó que el proceso de adquisición de aeronaves Gripen con la empresa sueca Saab por parte del gobierno de Gustavo Petro “se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país”.

La entidad señaló que, pese a que el contrato de COP 16,5 billones se encuentra clasificado, se accedió a la información física en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), donde logró comprobar que, antes de que se celebrara el contrato, se recibieron ofertas de aeronaves fabricadas en Estados Unidos, Francia, España y Suecia.

Contexto: De Santos a Petro: la historia completa detrás del polémico contrato con Saab

Asimismo, indicó que de las propuestas entregadas, solo las de las empresas Saab (Suecia) y Dassault (Francia) “contaban con la información suficiente para realizar un análisis comparativo de las características técnicas de las aeronaves, así como de las condiciones económicas de un eventual contrato”.

La Contraloría señaló que, al final, la compañía Saab presentó las condiciones más favorables para el país, comenzando por la propuesta más económica, lo que permitió que el contrato se suscribiera por un valor cercano a los COP 14 billones, respaldado por un techo presupuestal superior a los COP 16 billones.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo reportó 177 asesinatos de líderes y defensores de derechos en 2025

Además, según el órgano de control, la “propuesta seleccionada inició la entrega de forma más temprana, ajustándose así a las necesidades de reemplazo de las aeronaves Kfir”. También indicó que la propuesta de la empresa sueca incluyó 17 aeronaves nuevas, con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación.

Por otro lado, señaló que la evaluación técnica realizada por la FAC incluyó nueve variables y 157 subvariables, a partir de las cuales se concluyó que el Gripen presenta un costo por hora de vuelo inferior al de su competidor más cercano.

Más noticias: Contraloría pide a mindefensa explicaciones por compra de 17 aviones por COP 16,5 billones

“A su vez, se adapta de forma sencilla a la infraestructura colombiana, al poder operar en pistas mucho más cortas e incluso en carreteras”, indicó la Contraloría, al señalar que, además, al tratarse de una aeronave monomotor, los costos de sostenimiento tienden a ser inferiores a los de una aeronave bimotor.

Otro de los puntos resaltados por la Contraloría es que el contrato “establece un pago anticipado del 40 % en seis cuotas entre 2026 y 2031, y el 60 % restante contra entrega entre 2028 y 2032. Las garantías incluyen cumplimiento, calidad y cláusulas penales. La ley aplicable al contrato es la ley colombiana”.

Lea también: Procurador ordenó remover funcionarios por error que reportó como muerto a Daniel Quintero

Finalmente, la Contraloría indicó que, aunque considera que este contrato se ajustó y cumplió con las expectativas del país, continuará con la revisión de su ejecución y desarrollo mediante un seguimiento permanente durante el primer semestre de 2026, debido a la trascendencia económica de la compra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.