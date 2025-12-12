Ministerio de Defensa se pronuncia sobre paro armado en todo el país anunciado por el Eln

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncio que se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”. Foto: Archivo Particular

Por medio de la red social X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el paro armado de alcance nacional anunciado este viernes, 12 de diciembre, por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El paro armado tendría una duración de 72 horas: iniciaría el próximo 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extendería hasta el 17 de diciembre a la misma hora. A través de un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos:



Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 #ATENCION #Colombia pic.twitter.com/hd4OH8eoV5 — DelegaDPaz (@DDPazELN) December 12, 2025

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del Eln persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

Pedro Sánchez agregó que, tras el anuncio de la medida, se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”.

“Nuestra Fuerza Pública estará en cada lugar garantizando que la Navidad y el Año Nuevo estén llenos de paz, seguridad y tranquilidad”, aseguró el ministro @PedroSanchezCol, quien dio un parte de tranquilidad ante el paro armado anunciado por el grupo criminal ELN, el cual no es… pic.twitter.com/xIVOrgmBcK — Mindefensa (@mindefensa) December 12, 2025

Asimismo, indicó que se mantienen vigentes recompensas por información sobre integrantes del grupo armado. Entre ellas, destacó la ofrecida por alias “Pablito”, por quien se ofrecen hasta COP 5.000 millones a quienes suministren información que permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo ante la justicia.

El ministro de Defensa también pidió a la comunidad rechazar “categóricamente el desafío criminal de este grupo, que solo vive del narcotráfico y genera terrorismo”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información a las autoridades.

