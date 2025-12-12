Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Ministerio de Defensa se pronuncia sobre paro armado en todo el país anunciado por el Eln

El Eln anunció un paro armado en todo Colombia como protesta contra lo que denominaron el “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Frente a este anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció al respecto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
13 de diciembre de 2025 - 02:02 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncio que se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncio que se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por medio de la red social X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el paro armado de alcance nacional anunciado este viernes, 12 de diciembre, por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El paro armado tendría una duración de 72 horas: iniciaría el próximo 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extendería hasta el 17 de diciembre a la misma hora. A través de un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Vínculos relacionados

Anulan definitivamente el nombramiento del consejero de Relaciones Exteriores de Colombia en México
Corte Constitucional abre incidente de desacato contra Minsalud por incumplir órdenes sobre la UPC
Valle del Cauca refuerza presencia de autoridades tras aval a extradición de alias “Pipe Tuluá”

Lea: María Claudia Tarazona: la dignidad de seguir

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del Eln persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

Pedro Sánchez agregó que, tras el anuncio de la medida, se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”.

Le puede interesar: Atentan contra líder Wayuú Misael Socorrás en Maicao (La Guajira)

Asimismo, indicó que se mantienen vigentes recompensas por información sobre integrantes del grupo armado. Entre ellas, destacó la ofrecida por alias “Pablito”, por quien se ofrecen hasta COP 5.000 millones a quienes suministren información que permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo ante la justicia.

El ministro de Defensa también pidió a la comunidad rechazar “categóricamente el desafío criminal de este grupo, que solo vive del narcotráfico y genera terrorismo”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información a las autoridades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ministerio de Defensa

Pedro Sánchez

Paro Armado

Conflicto armado

Eln

Ejército de liberación Nacional

 

micorriza(d243q)Hace 17 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.