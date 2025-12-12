Atentan contra líder Wayuú Misael Socorrás en Maicao (La Guajira)

Misael Socorrás es un reconocido defensor y líder Wayuú que, según Cajar, desde 2002 ha sido víctima de amenazas, intimidaciones y seguimientos por parte de grupos armados con presencia en la región. Foto: Archivo Particular

Este viernes 12 de diciembre de 2025, en el casco urbano de Maicao (La Guajira), Luis Misael Socorrás Ipuana, defensor de derechos humanos y ambientales e integrante del pueblo Wayuú, fue víctima de un atentado mientras se desplazaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el ataque ocurrió entre la 1:50 y las 2:00 p.m., cuando dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el vehículo en el que viajaba el líder Wayuú.

“Los escoltas realizaron maniobras evasivas para proteger su vida; sin embargo, al detenerse el vehículo, uno de los atacantes descendió y volvió a disparar contra Misael Socorrás, quien fue protegido por uno de los escoltas. Este último resultó herido y su estado de salud es reservado”, indicó el colectivo.

Tras el atentado, el Cajar exigió al Ministerio del Interior adoptar medidas “inmediatas y urgentes” para proteger la vida del activista y de su familia. También instaron a la Fiscalía General de la Nación a tramitar las denuncias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, tanto intelectuales como materiales.

Asimismo, solicitaron a la UNP revisar, fortalecer y ajustar el esquema de protección, “garantizando la vida, integridad y seguridad de Luis Misael Socorrás, de su familia, de los miembros del resguardo y de las demás personas defensoras de derechos humanos y ambientales en La Guajira”.

El colectivo también pidió a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de la Alerta Temprana 010-2025, se adopten acciones urgentes y específicas para proteger a las personas en riesgo, “con especial atención a quienes han denunciado los impactos de la minería de carbón y el control territorial de grupos armados”.

Misael Socorrás es un reconocido defensor y líder Wayuú que, según Cajar, desde 2002 ha sido víctima de amenazas, intimidaciones y seguimientos por parte de grupos armados con presencia en la región.

“Entre 2004 y 2020 se registraron intentos de asesinato, persecuciones en vehículos y motocicletas, seguimientos armados, retenciones ilegales y ataques directos”, señaló la organización. Entre los hechos más graves mencionaron el ocurrido el 19 de julio de 2019, cuando su vehículo fue impactado con balas mientras se desplazaba con su hija de 3 años.

El pasado 30 de mayo de 2025, el líder reportó la presencia de vehículos y hombres armados merodeando su vivienda, “incluyendo uniformados sin insignias y motocicletas de alto cilindraje vinculadas a estructuras armadas locales, sin que a la fecha se hayan adelantado investigaciones de fondo”, añadió Cajar.

Además, el 2 de diciembre recibió una nueva amenaza, cuando hombres armados señalaron que lo estaban buscando en su casa. La denuncia por el atentado de este 12 de diciembre también fue presentada ante el presidente Gustavo Petro.

