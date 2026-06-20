Murió alias “Marlon”, jefe de las disidencias señalado por el atentado del túnel de Cajibío

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de COP 5.000 millones por información que permitiera su captura. Foto: Archivo Particular

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En la noche de este sábado 20 de junio se confirmó la muerte en un operativo militar de Iván Jacob Idrobo Arredondo, más conocido con el alias de “Marlon”, jefe de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco”. Se trata del hombre señalado como el presunto responsable del atentado en el túnel de Cajibío (Cauca) ocurrido el pasado 25 de abril, en el que murieron 20 civiles.

Fuentes del Ejército Nacional le confirmaron a El Espectador que la muerte de alias “Marlon” ocurrió durante un operativo de las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 4.500 millones por información que permitiera su captura. Era considerado uno de los hombres de más confianza de “Iván Mordisco”.

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Según se sabe, el operativo fue coordinado por un comando élite de fuerzas especiales. El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto y confirmó la información por medio de una publicación en su cuenta de X. El jefe de Estado señaló que se trata de “el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”.

“No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz. Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general, alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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¿Quién era alias “Marlon”, jefe de las disidencias muerto en Cauca?

Alias “Marlon” era uno de los jefes más temidos de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, con especial dominio en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Atentados como el del túnel de Cajibío, el pasado 25 de abril, y la bomba a la Base Aérea Marco Fidel Suáreze en Cali, que cobró la vida de seis civiles en agosto de 2025, ponían de frente su barbarie.

Información de inteligencia conocida en su momento por El Espectador indica que “Marlon” lideraba la estructura Jaime Martínez, que opera principalmente en el norte del Cauca, en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales. También tiene presencia en algunos sectores de Nariño, en veredas de El Cedro y Leridios (Olaya Herrera); así como en Jamundí (Valle del Cauca).

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Con aproximadamente seis años en las filas de esa organización ilegal, alias “Marlon” hizo parte de la columna móvil Jaime Martínez y de la columna Franco Benavides. En ambas desempeñó roles como el de líder de comisión armada y reclutador de personas para el grupo ilegal. Las autoridades también lo señalaban de ser un hábil explosionista al servicio de las disidencias.

Entre sus funciones ha estado también la instalación de propaganda alusiva a la organización ilegal y la planeación de ataques armados contra la fuerza pública y la población civil. Las autoridades le atribuían al menos nueve ataques terroristas de gran impacto: siete contra la población civil y dos contra integrantes del Ejército y la Policía.

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También era investigado por presunta participación cinco homicidios cometidos entre 2017 y 2020. Algunos de ellos fueron en contra de líderes sociales del Cauca. Alias “Marlon” también estaría vinculado con hechos de desplazamiento forzado ocurridos en 2018, que obligaron a varias familias de Buenos Aires (Cauca) a abandonar su territorio por la presión de los armados.

A este prontuario de delitos se suma su presunta responsabilidad en los atentados de 2025 cometidos en el norte del Cauca y Jamundí (Valle del Cauca), así como en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García, en 2019. Por ese crimen también fue señalado Leider Johani Noscue, alias “Mayimbú”, oriundo de Toribío (Cuca) y muerto en 2022.

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El más reciente hecho atribuido a alias “Marlon” es el mencionado atentado en el túnel de Cajibío (Cauca). Hombres armados bloquearon puntos estratégicos de la vía entre Popayán y Santander de Quilichao. Explosivos, al parecer camuflados en sumideros de la carretera, fueron activados. Su onda explosiva abrió una grieta de 200 metros en el corredor vial, afectó a 15 vehículos y dejó a 20 personas muertas.

Además, alias “Marlon” estaría directamente relacionado en el tráfico de estupefacientes, secuestros y extorsiones. Por estos hechos, era considerado “objetivo de alto valor para las autoridades, debido al impacto de sus actividades criminales en la seguridad y tranquilidad de las comunidades del suroccidente del país”. De allí que las autoridades ofrecieran hasta COP 4.500 millones por información que permitiera su captura.

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