Minjusticia activa plan de seguridad luego de sufrir ataque cibernético

Según dijo el propio ministro Iván Cancino, algunos de los servicios ya funcionan gradualmente y otros todavía están bajo evaluación. Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand

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A inicios de agosto de este año, se conoció que Ecopetrol y el Ministerio de Justicia fueron víctimas de ataques cibernéticos que intentaron afectar sus infraestructuras. Aunque la petrolera aseguró que sus datos no fueron tocados y el problema fue superado, la cartera dio a conocer que sí sufrió daños que todavía sigue intentando reparar. Así lo confirmó el nuevo jefe de ese ministerio, el abogado Iván Cancino.

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Según lo que dijo el nuevo ministro, su cartera “continúa avanzando en la implementación de medidas técnicas, operativas e institucionales orientadas a fortalecer la seguridad de sus sistemas de información y garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía”. Asimismo, manifestó que “la entidad activó un plan integral de recuperación tecnológica con el acompañamiento de organismos especializados nacionales e internacionales, con el propósito de restablecer progresivamente sus plataformas digitales bajo los más altos estándares de seguridad”.

De acuerdo con lo dicho por Cancino, desde el pasado 8 de agosto, un día después de la instalación del gobierno de Abelardo de la Espriella, “el Ministerio trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert), expertos del equipo DART de Microsoft y aliados estratégicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes apoyan las labores de análisis, investigación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional”.

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El jefe del ministerio dijo que el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos (Sicoq) “mantiene actualmente una operación parcial, permitiendo la presentación de nuevas solicitudes”. Agregó que “de manera temporal, los documentos de soporte requeridos deberán remitirse al correo electrónico gestion.documental@minjusticia.gov.co, mientras se completa el proceso de normalización de la plataforma”.

Asimismo, desde el ministerio explicaron que el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis (Micc) se encuentra temporalmente fuera de servicio. “En consecuencia, las solicitudes de licenciamiento y los trámites asociados a esta herramienta serán reanudados una vez se garantice su restablecimiento seguro”, dio a conocer la cartera. También, que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias continúan siendo recibidas a través del correo gestion.documental@minjusticia.gov.co y presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano, que está ubicada en la sede Chapinero del Ministerio de Justicia y del Derecho.

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Por otra parte, el ministerio expuso que “las acciones de recuperación tecnológica avanzan de manera gradual y controlada, privilegiando la seguridad y la confiabilidad de cada sistema antes de su puesta en operación”.

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