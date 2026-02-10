MinJusticia pide a la Procuraduría investigar responsabilidades por inundaciones en Córdoba

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, envió una misiva a la Procurduría en la que solicitó el inicio de una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades por las inundaciones en el departamento de Córdoba. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

En la tarde de este martes, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, envió una misiva al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, en la que solicitó el inicio de una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades por las inundaciones en el departamento de Córdoba.

Según indicó la cartera, esta solicitud se da tras las denuncias sobre presuntas irregularidades “en los planes de contingencia analizados por el presidente Gustavo Petro en dos sesiones del Consejo de Ministros”.

Por ello, el ministro (e) Idárraga pidió adelantar las investigaciones necesarias para establecer el “estado del análisis específico de riesgo y de los planes de contingencia que deben realizar todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos que ejecuten obras civiles mayores y que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad”.

Asimismo, solicitó a la Procuraduría adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias correspondientes, con el fin de garantizar “la protección de la vida, los derechos de las comunidades afectadas y la no repetición de hechos similares en otras obras públicas”.

La solicitud del presidente Gustavo Petro

El pasado 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro envió una misiva a la Corte Constitucional en la que pidió que se levante la suspensión provisional del decreto de emergencia económica emitido el pasado mes de diciembre por el Gobierno.

Según indicó el primer mandatario, esta solicitud se basa en la emergencia provocada por las lluvias en los departamentos de Córdoba y Sucre, en los que, hasta el momento, han muerto 14 personas y más de 9.000 viviendas han sido destruidas.

“El Gobierno Nacional trabaja de manera permanente y coordinada con todos sus ministerios y entidades, reunido en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo una emergencia que ya no es una advertencia futura, sino una tragedia en curso”, indicó el jefe de Estado.

