“No durará mucho tiempo”: Trump lanza advertencia directa contra Gustavo Petro

El presidente Donald Trump lanzó amenazas contra Colombia y su mandatario Gustavo Petro la noche del domingo, acusándolo de encabezar un país “gobernado por un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos”.

“No durará mucho tiempo”, afirmó Trump a periodistas a bordo del Air Force One (Su avión presidencial). “Cuenta con fábricas de cocaína por todos lados. Eso se acabó”. Ante la pregunta sobre una posible operación militar estadounidense en territorio colombiano, respondió sin rodeos: “Me parece perfecto”.

Donald Trump, ha emitido advertencias directas contra el presidente colombiano Gustavo Petro de hace meses, vinculándolo con la producción y tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. En declaraciones recientes, Trump señaló que Petro “será el siguiente” tras las acciones contra Venezuela, insinuando posibles intervenciones o presiones similares, y urgió a Colombia a “abrir los ojos” ante las “fábricas de cocaína” en su territorio, según The New York Times.

Petro respondió defendiendo la soberanía colombiana, aclarando que los laboratorios son rudimentarios y que su destrucción se hace con fuerzas terrestres sin necesidad de misiles o intervenciones externas.

Trump también se refirió a Cuba en su charla con periodistas, afirmando que “está a punto de colapsar”. Agregó: “No sé si podrán resistir, pero Cuba ya no tiene ingresos. Toda su plata venía de Venezuela, del petróleo venezolano”.

