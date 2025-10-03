Minjusticia se pronuncia tras ataque que dejó a un funcionario del Inpec muerto en Bogotá

El dragoneante que murió en el ataque fue identificado como Miguel Muñoz Llano. Otros tres funcionarios quedaron heridos. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por medio de un breve video publicado en las redes sociales del Ministerio de Justicia, el jefe de esa cartera del gobierno, Eduardo Montealegre, expresó su rechazo al ataque sicarial ocurrido en la mañana de este viernes 3 de octubre, a las afueras de la cárcel La Modelo, en Bogotá. En el hecho, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) murió y otros tres resultaron heridos. El ataque conmocionó a los funcionarios de la institución.

Según la información entregada por las autoridades, los dragoneantes estaban a las afueras del centro penitenciario sobre las 6:30 de la mañana, justo a la hora del cambio de turno para la guardia. Fue cuando cuatro hombres armados, que se movilizaban en dos motocicletas, pasaron por el lugar y abrieron fuego de forma indiscriminada en contra de los funcionarios. Los cuatro dragoneantes resultaron gravemente heridos.

En contexto: Guardias del Inpec fueron atacados frente a la cárcel La Modelo: uno murió y tres están heridos

De inmediato, fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Sin embargo, al llegar a la Clínica del Occidente, el dragoneante Miguel Muñoz Llano falleció por la gravedad de las heridas. Dos de los tres funcionarios, que aún permanecen internados en clínicas de la capital, son Jefferson Páez Vásquez y Carlos Navarrete Martínez. Sobre el tercero, aún se desconoce su identidad.

Tras registrarse la noticia del ataque, el ministro Montealegre emitió un comunicado rechazando el hecho y asegurando que no darán un paso atrás en la lucha contra la violencia. “El Ministerio de Justicia envía un mensaje de solidaridad y condolencia a la familia del dragoneante que en el día de hoy perdió su vida en cumplimiento de sus funciones, por un acto bárbaro y violento del terrorismo. También enviamos un mensaje de solidaridad a los guardias del Inpec que resultaron gravemente heridos en este atentado”.

Lea también: Capturaron en Antioquia a alias “Fede”, por quien ofrecían un millón de dólares

Agregó: “Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza, para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo”. El ministro Montealegre concluyo con un mensaje de agradecimiento a los funcionarios que cumplen con resguardar la seguridad de los centros penitenciarios. “No vamos a retroceder jamás ante la violencia”, señaló

A su mensaje se unió el del director de la cárcel La Modelo, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, quien además de rechazar el atentado, pidió a las autoridades competentes que avancen en las investigaciones penales necesarias para esclarecer este hecho. Señaló además que en los hospitales en los que se encuentran los funcionarios heridos ya hay despliegue de funcionarios que garantizarán su seguridad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.