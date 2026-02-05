Muere alias “Tajo Yuca”, jefe del Eln señalado de liderar confrontaciones en el Catatumbo

El hecho ocurrió en el marco de operaciones desarrolladas contra esa organización armada en la vereda El Carmen, del municipio de Sardinata (Norte de Santander). Foto: Archivo particular

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) confirmó la muerte de Cristian Antonio Rincón Pabón, alias “Tajo Yuca”, jefe de comisión del Frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El hecho ocurrió en el marco de operaciones desarrolladas contra esa organización armada en la vereda El Carmen, del municipio de Sardinata (Norte de Santander).

El hombre era requerido por las autoridades mediante orden de captura por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como concierto para delinquir. Además, alias “Tajo Yuca” era considerado un objetivo de alto valor debido a su rol estratégico dentro de esta estructura criminal.

De acuerdo con su prontuario criminal, alias “Tajo Yuca” tenía una trayectoria delictiva de aproximadamente nueve años dentro de la organización. Asimismo, las autoridades señalaron que fue capturado en 2019 con cerca de 16 kilos de pasta base de coca en zona rural del municipio de El Tarra (Norte de Santander), por lo que fue enviado a un centro carcelario.

Tras permanecer alrededor de seis años en prisión, el hombre se reincorporó al grupo armado y fue designado como principal dinamizador de confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, liderado por alias “Calarcá Córdoba”. Estas acciones, según las autoridades, generaron el desplazamiento masivo de familias en el corregimiento de Versalles, del municipio de Tibú, y en el sector de Filo de Gringo, en el municipio de El Tarra.

Por su parte, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijin, señaló que alias “Tajo Yuca” era catalogado como facilitador de capacidades críticas del frente en el que delinquía. Añadió que se trataba de un jefe de “difícil reemplazo, debido a su amplia trayectoria y conocimiento criminal de la zona”.

Según las autoridades, el Frente Juan Fernando Porras Martínez es una de las seis estructuras del Eln responsables de intensificar los enfrentamientos armados con el frente 33 de las disidencias de las Farc en el sector de Filo de Gringo, área estratégica que conecta los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, zona clave para los corredores del narcotráfico hacia el país de Venezuela.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.