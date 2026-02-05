Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Gobierno desconoce su ley de Paz Total por orden de captura de “Chiquito Malo”: Fiscalía

El ente investigador le contestó un oficio al Comisionado de Paz, Otty Patiño, en el que le dijo que, según la ley del gobierno, la Fiscalía no tiene nada que ver en la suspensión de las órdenes de capturas de los miembros del Clan del Golfo y que la entidad tampoco está llamada a proteger la seguridad de esos jefes criminales durante su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
05 de febrero de 2026 - 08:23 p. m.
Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022.
Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En una contundente carta que la fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo le mandó al Comisionado de Paz, Otty Patiño, negó que su entidad tenga algo que ver con la solicitud de las órdenes de captura con fines de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, jefe del grupo armado Clan del Golfo, y otros cuatro jefes criminales más.

La fiscal le dejó claro al comisionado que, según la ley de paz total del gobierno, quien sí tiene facultades para suspender esas órdenes de captura es el propio gobierno, no la Fiscalía, como así se lo hizo saber Otty Patiño a Camargo.

Vínculos relacionados

Judicializan a menores que asesinaron vilmente a un hombre cuando viajaba en una tractomula
Eln secuestra a un médico y una enfermera en Teorama en medio de bombardeos en el Catatumbo
Corte Constitucional elige a Paola Meneses como su presidenta para 2026

Este cruce de cartas se conoce luego de que Patiño le pidiera a la Fiscalía que brindara “seguridad humana y jurídica” y que esto, para el gobierno, se traduciría en “suspender las órdenes de captura que tuvieren vigentes, aún las expedidas con fines de extradición”.

La fiscal Camargo fue contundente: “La Fiscalía no tiene capacidad ni funciones de garantizar la seguridad personal de los integrantes de los grupos armados que se dirigen o permanezcan en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)”. Según la ley, esas tareas corresponden al gobierno.

Además de recodarle a Patiño los términos de su propia ley de paz total, Camargo dejó constancia de otra particularidad del comisionado de paz. “Sorprende que el listado remitido esté integrado apenas por cinco personas que ocuparían las tres ZUT, cuando quiera que estas zonas están destinadas a albergar a los integrantes de los grupos armados”.

Camargo le dejó claro a Patiño que, de acuerdo con una directiva de la Fiscalía de julio del año pasado, ni la puesta en marcha de la ZUT, ni la suspensión de las órdenes de captura que pueda ordenar el gobierno “afectan el ejercicio de la acción penal, la cual se sigue haciendo”. Y de paso le recordó que esas zonas de ubicación están condicionadas a la participación “genuina y comprometida” con el proceso de paz que se adelanta con ese grupo criminal y a no cometer delitos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Clan del Golfo

Fiscalía General de la Nación

Luz Adriana Camargo

Otty Patiño

Chiquito Malo

Zonas de Ubicación Temporal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.