Gobierno desconoce su ley de Paz Total por orden de captura de “Chiquito Malo”: Fiscalía

Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una contundente carta que la fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo le mandó al Comisionado de Paz, Otty Patiño, negó que su entidad tenga algo que ver con la solicitud de las órdenes de captura con fines de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, jefe del grupo armado Clan del Golfo, y otros cuatro jefes criminales más.

La fiscal le dejó claro al comisionado que, según la ley de paz total del gobierno, quien sí tiene facultades para suspender esas órdenes de captura es el propio gobierno, no la Fiscalía, como así se lo hizo saber Otty Patiño a Camargo.

Este cruce de cartas se conoce luego de que Patiño le pidiera a la Fiscalía que brindara “seguridad humana y jurídica” y que esto, para el gobierno, se traduciría en “suspender las órdenes de captura que tuvieren vigentes, aún las expedidas con fines de extradición”.

La fiscal Camargo fue contundente: “La Fiscalía no tiene capacidad ni funciones de garantizar la seguridad personal de los integrantes de los grupos armados que se dirigen o permanezcan en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)”. Según la ley, esas tareas corresponden al gobierno.

Además de recodarle a Patiño los términos de su propia ley de paz total, Camargo dejó constancia de otra particularidad del comisionado de paz. “Sorprende que el listado remitido esté integrado apenas por cinco personas que ocuparían las tres ZUT, cuando quiera que estas zonas están destinadas a albergar a los integrantes de los grupos armados”.

Camargo le dejó claro a Patiño que, de acuerdo con una directiva de la Fiscalía de julio del año pasado, ni la puesta en marcha de la ZUT, ni la suspensión de las órdenes de captura que pueda ordenar el gobierno “afectan el ejercicio de la acción penal, la cual se sigue haciendo”. Y de paso le recordó que esas zonas de ubicación están condicionadas a la participación “genuina y comprometida” con el proceso de paz que se adelanta con ese grupo criminal y a no cometer delitos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.