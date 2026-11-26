Según la información entregada por la Policía, el auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino estaba prestando servicio como centinela cuando ocurrió el ataque. El uniformado surió…

En la tarde de este 26 de noviembre se confirmó la muerte de un auxiliar de la Policía en Condoto (Chocó). Se trata de Juan Alcides Murillo Palomino, quien había resultado herido tras el atentado con drones cargados con explosivos contra la estación de ese municipio, registrado este jueves. La información fue confirmada por la Policía Nacional por medio de un comunicado.

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Muere auxiliar de la Policía que resultó herido en ataque con drones a estación de Condoto

Según la información entregada por la Policía, el auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino estaba prestando servicio como centinela cuando ocurrió el ataque. El uniformado surió varias lesiones en la cabeza y de inmediato fue trasladado al Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó. Sin embargo, un par de horas después del atentado falleció por la gravedad de las heridas.

"La Institución acompaña con solidaridad y respeto a su familia, compañeros y seres queridos, mientras mantiene desplegadas sus capacidades para establecer responsabilidades y avanzar en las acciones judiciales correspondientes", indicó la Policía. Entre enero y noviembre de 2026, según el Ministerio de Defensa, se han presentado 358 ataques con drones en el país.

Noticia en desarrollo…

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