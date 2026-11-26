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En la tarde de este 26 de noviembre se confirmó la muerte de un auxiliar de la Policía en Condoto (Chocó). Se trata de Juan Alcides Murillo Palomino, quien había resultado herido tras el atentado con drones cargados con explosivos contra la estación de ese municipio, registrado este jueves. La información fue confirmada por la Policía Nacional por medio de un comunicado.
Según la información entregada por la Policía, el auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino estaba prestando servicio como centinela cuando ocurrió el ataque. El uniformado surió varias lesiones en la cabeza y de inmediato fue trasladado al Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó. Sin embargo, un par de horas después del atentado falleció por la gravedad de las heridas.
"La Institución acompaña con solidaridad y respeto a su familia, compañeros y seres queridos, mientras mantiene desplegadas sus capacidades para establecer responsabilidades y avanzar en las acciones judiciales correspondientes", indicó la Policía. Entre enero y noviembre de 2026, según el Ministerio de Defensa, se han presentado 358 ataques con drones en el país.
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José María(71461)•Hace 3 minutosOtro "héroe de la patria " para la oligarquía y medios fascistas. Una medallita y condecoración póstuma para los familiares.
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RICARDO(81050)•Hace 43 minutosEso de azuzar la guerra desde los micrófonos tiene sus consecuencias en el terreno. El bocón de presidente que tenemos prometió pacificar el país y la carne de cañón son los humildes servidores como este que exponen sus vidas mientras él anda en camionetas blindadas disfrazado de Rambo y con escoltas. Solo es valiente con los medios que no le son afines y con los delincuentes callejeros a quienes humilla frente a las cámaras.
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Rolando Antiú(17605)•Hace 45 minutosMás uniformados muertos mes a mes desde agosto 7 que en el gobierno Petro.