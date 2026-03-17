Muere en operativo “Comando 60″, jefe armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Alias "Comando 60" murió en un operativo realizado en zona rural del municipio de San Alberto (Cesar). Foto: Julián Ríos Monroy

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Este 17 de marzo, las autoridades confirmaron la muerte de Reinel Contreras Cañizares, alias “Comando 60”, en zona rural del municipio de San Alberto (Cesar). El hombre fue identificado como el presunto jefe armado del grupo criminal autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS).

La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Alias “Comando 60” tenía una orden de captura vigente por los delitos de terrorismo, homicidio, concierto para delinquir con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

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Según las autoridades, Contreras Cañizares lideraba la expansión criminal de la organización en la región del Catatumbo, donde “disponía de aproximadamente 60 integrantes”. Asimismo, señalaron que bajo su mando, las ACS consolidaban redes armadas para controlar territorios a través de la violencia, “generando temor en las comunidades y afectando la presencia institucional en zonas estratégicas del país”.

El prontuario criminal de alias “Comando 60” indica que también dirigió confrontaciones armadas en la Serranía del Perijá, el cual es una cadena montañosa que atraviesa los departamentos de Cesar, La Guajira y estado Zulia en Venezuela, contra el Clan del Golfo, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de más de 200 familias.

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Asimismo, las autoridade establecieron que durante sus 14 años de trayectoria criminal, alias “Comando 60″ ocupó distintos roles dentro de estructuras armadas ilegales, “iniciando en el grupo criminal Los Pelusos y posteriormente ascendiendo como jefe armado de las ACS”.

Las autoridades también señalaron que durante el operativo se incautó una pistola Glock, así como dos proveedores, 130 cartuchos, dos teléfonos celulares y material de intendencia utilizado por las ACS.

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