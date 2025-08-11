Muerte de Miguel Uribe en vivo: magnicidio del senador más votado de Colombia

El senador de 39 años fue atacado por sicarios en Bogotá el pasado 7 de junio. Foto: Óscar Pérez

Luego de dos meses de estar batallando por su vida, Miguel Uribe Turbay murió a sus 39 años. El senador fue víctima de un ataque sicarial en el barrio Modelia de Bogotá el pasado 7 de junio. Su muerte la confirmó su equipo de prensa y su esposa, María Claudia Tarazona.

Uribe recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Pese a los esfuerzos médicos durante dos meses, el senador y precandidato no sobrevivió. El pasado sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado, confirmó que el senador había tenido una hemorragia en su cerebro.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estuvo hospitalizado el senador Miguel Uribe desde el pasado 7 de junio, confirmó la muerte del precandidato del Centro Democrático.

Adolfo Llinás, director médico de la clínica, leyó un comunicado en el que se explicó que el fallecimiento de Uribe fue a la 1:56 a.m. de este lunes 11 de agosto. “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

Este es el comunicado completo:

María Claudia Tarazona escribió un sentido mensaje en sus redes sociales en el que confirmó la muerte de su esposo. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro“.

Y agregó: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, también reaccionó en redes sociales ante la noticia. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

Procuraduría se pronuncia: “Hoy más que nunca se hace necesario dejar de lado la pugnacidad y la polarización”

Tras conocer la noticia, la Procuraduría envió un mensaje a la familia del senador y otro más para el país. “Hoy más que nunca se hace necesario dejar de lado la pugnacidad y la polarización y propender para que encontremos como país espacios de diálogo, de consensos, y que nos acerquen a la paz y a la reconciliación, que nos alejen de la violencia que hoy nos enluta y entristece como Nación“.

