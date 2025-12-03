Murió alias “Cinco”, uno de los líderes de las disidencias más buscados en Antioquia

De acuerdo con su prontuario delictivo, alias “Cinco” habría acumulado amplia experiencia en el manejo de explosivos y sería el encargado de realizar cobros extorsivos a diferentes gremios. Foto: Ejército Na

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército Nacional confirmó la muerte de Javier Enrique Hernández Lopera, alias “Cinco”, presunto líder de la estructura 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Calarcá”. Los hechos se registraron en la vereda Cañaveral Arriba, en el municipio de Angostura, Norte de Antioquia.

Según indicaron las autoridades, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado. Alias “Cinco” sería el líder de una comisión armada de la estructura 36, con más de una década dentro de organizaciones criminales.

Lea: Menor de edad escapó de las disidencias de las Farc en Santa Rosa del Sur (Bolívar)

Los uniformados señalaron que el hombre hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Antioquia y era requerido por los delitos de “concierto para delinquir, agravado y fuga de presos”.

De acuerdo con su prontuario delictivo, alias “Cinco” habría acumulado amplia experiencia en el manejo de explosivos y sería el encargado de realizar cobros extorsivos a diferentes gremios. Además, el hombre se encargaba de instalar banderas alusivas a esta estructura y difundir panfletos relacionados con la instalación de artefactos explosivos, con los que buscaba instalar a la población civil.

Le puede interesar: A la cárcel hombre que habría obligado a menores de edad a realizar actos sexuales en Cúcuta

Las autoridades confirmaron que durante el combate se logró la incautación de dos fusiles, dos pistolas, un revólver, proveedores, munición, teléfonos celulares y dos motocicletas, “material que sería empleado por este grupo ilegal para ejecutar acciones criminales en la zona”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.