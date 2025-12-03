Murió el sargento que evitó el secuestro de cinco personas en la vía Panamericana de Cauca

El Ejército confirmó este 3 de diciembre la muerte del sargento segundo Fredy Aldemar Rodríguez Marín. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sargento segundo Fredy Aldemar Rodríguez Marín, del Batallón de Infantería Liviana 7 de la Brigada 29 del Ejército, murió tras resultar gravemente herido en un enfrentamiento armado ocurrido el pasado 30 de noviembre en la vía Panamericana de Cauca. El uniformado había intervenido para impedir el secuestro de cinco personas, entre ellas un menor de edad, en el sector conocido como La Cabuyera, en el tramo que conecta Popayán con Cali (Valle del Cauca).

El Ejército Nacional confirmó su fallecimiento este jueves 3 diciembre, lamentando la pérdida de uno de sus hombres en actos de servicio. La institución destacó que Rodríguez Marín “ofrendó su vida en cumplimiento del deber, en un acto de compromiso inquebrantable de nuestros soldados con la protección de la vida y la seguridad de los colombianos”.

El operativo se desarrolló cuando tropas del Batallón de Infantería Liviana reaccionaron a un intento de secuestro atribuido a delincuencia común. Según la información oficial, los uniformados lograron frustrar la acción criminal y evitar que los capturados fueran trasladados por los responsables. El intercambio de disparos dejó también herido a uno de los presuntos secuestradores, quien falleció posteriormente en un centro hospitalario de la región.

Lea: Liberan a 28 personas que estaban secuestradas por el Eln en Catatumbo

Además del sargento Rodríguez Marín, un civil resultó lesionado durante el enfrentamiento y permanece bajo atención médica en un centro asistencial, donde se recupera de sus heridas. El Ejército señaló que ambos heridos habían sido estabilizados inicialmente por personal militar y trasladados a centros especializados para recibir tratamiento.

“Extendemos nuestras condolencias a su familia, compañeros de armas y seres queridos, a quienes acompañamos con el respaldo permanente del Ejército Nacional. Su legado de servicio, disciplina y lealtad perdurará en la institución y en la memoria de la nación. Elevamos una oración por su eterno descanso y honramos su vida continuando con firmeza nuestra misión de defender a Colombia”, señaló el Ejército.

Lea también: Este es Vigía, el segundo dron creado por la industria de Defensa colombiana

Durante el desarrollo de la operación del domingo 30 de noviembre, las tropas incautaron un arma corta, cartuchos de distintos calibres, memorias USB y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía, elementos que, según la institución, hacen parte del material con el que actuaban los responsables del intento de secuestro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.