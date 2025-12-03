Logo El Espectador
Este es Vigía, el segundo dron creado por la industria de Defensa colombiana

Durante Expodefensa 2025, el Ministerio de Defensa detalló que este nuevo dron es capaz de seguir objetivos con inteligencia artificial, transmitir en tiempo real y operar durante más de una hora.

Redacción Judicial
03 de diciembre de 2025 - 08:06 p. m.
Foto: Mindefensa
El Ministerio de Defensa presentó el nuevo sistema aéreo no tripulado Vigía, desarrollado por la industria nacional como parte de la apuesta por fortalecer la autonomía tecnológica del país. La aeronave, revelada durante Expodefensa 2025, se convierte en el segundo dron colombiano diseñado para operaciones de vigilancia, inteligencia y apoyo táctico de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) en el mercado de sistemas no tripulados.

Según datos de la CIAC, el dron pesa un máximo de cinco kilogramos, alcanza alturas de 6.000 a 7.000 pies sobre el terreno y puede operar en un radio de 20 kilómetros, con una autonomía de vuelo de hasta 70 minutos.

Durante el evento, la viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), Ana Catalina Cano Londoño, destacó que este lanzamiento refleja el impulso gubernamental para posicionar a Colombia como un actor competitivo en innovación militar.

“En menos de 10 meses hemos logrado desarrollar a Dragom, nuestro dron estratégico; y ahora Vigía, un dron de vigilancia y reconocimiento que atenderá las necesidades de nuestras fuerzas (…) En términos comparativos con los otros productos que se encuentran en el mercado, Vigía tiene mayor eficiencia, superioridad tecnológica y mejor precio”, afirmó Cano.

Vigía es un sistema modular, portátil y adaptable a diferentes entornos operativos, diseñado y fabricado por un equipo multidisciplinario de ingenieros y especialistas colombianos. Está equipado con cámaras diurnas, nocturnas y térmicas, transmisión satelital en tiempo real, telémetro para mediciones durante operaciones y capacidades de seguimiento automático de objetivos mediante inteligencia artificial.

El mayor general Andrés Guzmán Morales, gerente de la CIAC, resaltó que el alcance de Vigía va más allá del ámbito militar. “Esta es una muy buena oportunidad para los gobernadores y alcaldes, para las diferentes ciudades, para los diferentes territorios donde pueden usar este tipo de equipos para la vigilancia y seguridad, también para la prevención de desastres, para desarrollar los planes de ordenamiento territorial de las localidades, de las ciudades. Es mejor información, mejores decisiones y eso es progreso para todos”, señaló.

