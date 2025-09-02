Murió sargento del Ejército durante operativo para desactivar un explosivo en Antioquia

El sargento segundo César Leonardo Pardo murió tras la activación de un artefacto explosivo. Foto: Ejército

En medio de un operativo para desactivar un artefacto explosivo, el sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, experto en manejo de explosivos, murió tras la activación de un dispositivo instalado por integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

El hecho ocurrió en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo, una carretera que en los últimos días se ha convertido en escenario de hostigamientos y combates. Allí, tropas del Grupo Marte, especializado en la detección y neutralización de minas y explosivos improvisados, adelantaban labores de seguridad para proteger a la población civil.

De acuerdo con la información oficial, mientras los soldados inspeccionaban la zona fueron sorprendidos por un ataque atribuido a los hombres de alias “Primo Gay”, líder de la estructura 36. En medio de esa acción, el sargento Pardo Rojas murió “tras ser víctima de la activación de uno de estos artefactos explosivos improvisados”.

El Ejército lamentó la muerte de su suboficial, al que describió como un militar con experiencia y alto compromiso en la lucha contra el accionar de los grupos armados. “Sacrificó su vida en el cumplimiento del deber, protegiendo a los antioqueños”, expresó la Cuarta Brigada en un comunicado, al tiempo que anunció la activación de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a la familia del uniformado.

La institución también confirmó que instaurará denuncias formales ante las autoridades competentes por lo que calificó como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al emplearse artefactos explosivos de carácter indiscriminado en una zona donde circulan comunidades campesinas.

Una vía convertida en corredor de violencia

Este crimen se produjo apenas cuatro días después de otro hecho violento en la misma carretera. El 28 de agosto, el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte, de 27 años y oriundo de Santander de Quilichao (Cauca), murió en circunstancias similares, cuando tropas del Ejército intentaban neutralizar un artefacto explosivo improvisado que habría sido instalado por integrantes de la misma estructura 36 de las disidencias de las Farc.

La operación militar se adelantaba sobre la vía que une a San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo, en pleno norte antioqueño, cuando los uniformados fueron emboscados por hombres armados de las disidencias de alias “Calarcá”. En la respuesta de la tropa se desató un combate que terminó con la muerte de Pineda Solarte.

En medio del enfrentamiento, otros dos soldados profesionales resultaron heridos. Los tres recibieron los primeros auxilios en el terreno por parte de un enfermero de combate y, posteriormente, fueron trasladados de urgencia al hospital municipal. Allí fueron estabilizados antes de ser evacuados en helicóptero hasta la ciudad de Medellín (Antioquia).

Horas más tarde, la institución castrense confirmó el fallecimiento del soldado y expresó sus condolencias a través de un comunicado en redes sociales. “Un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento a la familia y allegados del soldado profesional”, señaló el Ejército, que al mismo tiempo reiteró su compromiso de perseguir a los responsables de la instalación de estos artefactos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

La vía entre San Andrés de Cuerquía y Valle de Toledo ha sido utilizada como corredor estratégico por los disidentes lideradas por alias “Calarcá”. En ese territorio, la población civil se encuentra en medio de la disputa por el control de las economías ilegales y la presión armada de este grupo y otros que se presentan en la zona como el Clan del Golfo, ELN, y bandas delincuenciales.

