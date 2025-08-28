No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Murió un soldado en combate entre Ejército y disidencias de “Calarcá” en Antioquia

Se trata del uniformado Esneider Alejandro Pineda. Los hechos ocurrieron en la vía que comunica el municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo. Esto se sabe.

Redacción Judicial
28 de agosto de 2025 - 10:23 p. m.
El Ejército Nacional asegura que, durante acciones militares, los soldados fueron hostigados por disidentes de las Farc.
El Ejército Nacional asegura que, durante acciones militares, los soldados fueron hostigados por disidentes de las Farc.
Foto: Ejército Naciona
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Esneider Alejandro Pineda Solarte, soldado profesional del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, del Ejército Nacional, murió en la mañana de este jueves durante el desarrollo de una operación militar que buscaba desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay, integrante de la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Los hechos ocurrieron en la vía que comunica el municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo, en el norte de Antioquia. Según las autoridades, los soldados fueron hostigados por miembros de las disidencias, contra quienes iniciaron un combate.

Vínculos relacionados

Consejo de Estado dejó en firme elección de Iris Marín como defensora del Pueblo
Presidente de Consejo de Estado dice que violencia en el país muestra “debilidad institucional”
Capturan a presuntos disidentes de las Farc con 1.200 kilos de cocaína en Cauca

Lea: Exministro Guillermo Reyes regresa a su cargo como embajador de Colombia en Suecia

En medio del fuego cruzado murió Pineda Solarte, quien era oriundo de Santander de Quilichao (Cauca) y otros dos soldados profesionales resultaron heridos. Según el Ejército, los uniformados recibieron atención inmediata por parte del enfermero de combate y fueron evacuados hasta el hospital municipal, donde el personal médico los estabilizó, para luego trasladados por aire hasta Medellín (Antioquia).

Por estos hechos, el Ejército lamentó la muerte de Pineda Solarte y agregó que “un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento”, a la familia y allegados del soldado profesional.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ejército Nacional

Disidencias de las Farc

Conflicto armado

Esneider Alejandro Pineda Solarte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar