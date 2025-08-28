Murió un soldado en combate entre Ejército y disidencias de “Calarcá” en Antioquia

El Ejército Nacional asegura que, durante acciones militares, los soldados fueron hostigados por disidentes de las Farc. Foto: Ejército Naciona

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esneider Alejandro Pineda Solarte, soldado profesional del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, del Ejército Nacional, murió en la mañana de este jueves durante el desarrollo de una operación militar que buscaba desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay, integrante de la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Los hechos ocurrieron en la vía que comunica el municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo, en el norte de Antioquia. Según las autoridades, los soldados fueron hostigados por miembros de las disidencias, contra quienes iniciaron un combate.

Lea: Exministro Guillermo Reyes regresa a su cargo como embajador de Colombia en Suecia

En medio del fuego cruzado murió Pineda Solarte, quien era oriundo de Santander de Quilichao (Cauca) y otros dos soldados profesionales resultaron heridos. Según el Ejército, los uniformados recibieron atención inmediata por parte del enfermero de combate y fueron evacuados hasta el hospital municipal, donde el personal médico los estabilizó, para luego trasladados por aire hasta Medellín (Antioquia).

Por estos hechos, el Ejército lamentó la muerte de Pineda Solarte y agregó que “un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento”, a la familia y allegados del soldado profesional.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.