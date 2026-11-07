“No es políticamente estratégico cortarle el tiempo a la JEP”: magistrado Danilo Rojas

El magistrado Danilo Rojas Betancourth, nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló con El Espectador sobre el momento crítico en el que recibe la dirección de la entidad, por cuenta del recorte del Gobierno a su presupuesto para 2027, las decisiones que ya tomaron para apretar sus gastos y la posibilidad de que su mandato termine en 2028, si el Congreso lo aprueba. Todo esto, de cara al cierre de sus investigaciones y la emisión de sus sentencias.