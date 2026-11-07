“No es políticamente estratégico cortarle el tiempo a la JEP”: magistrado Danilo Rojas
El magistrado Danilo Rojas Betancourth, nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló con El Espectador sobre el momento crítico en el que recibe la dirección de la entidad, por cuenta del recorte del Gobierno a su presupuesto para 2027, las decisiones que ya tomaron para apretar sus gastos y la posibilidad de que su mandato termine en 2028, si el Congreso lo aprueba. Todo esto, de cara al cierre de sus investigaciones y la emisión de sus sentencias.
Comentarios
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usucapion1000(15667)•Hace 57 minutosTampoco es ético echar a perder tanto esfuerzo para ocultar la verdad , porque los militares en su arrogante soberbia no quieren pedir perdón, ni reparar a las víctimas , ni hacer trabajos para las comunidades a las que tanto daño causaron, ni reconocer la perversión a la que muchos llegaron para demostrar una falsa gestión exitosa.
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antonio(7747)•Hace 9 horas10 años para llamar a declarar a Griselda Lobo, la " proxeneta " de las farcs y se dejan mamar gallo aceptádole la declaración en forma virtual. Dejen la payasada y páganse a trabajar .
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usucapion1000(15667)•Hace 55 minutosNo sea rídiculo, está superando al insoportable de aPenas.
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Atenas(06773)•Hace 10 horasJajajaja jajaja, definitiva/ EE tiene güevo, cuán se desvela por darle vitrina a los inefables magistrados de la JEP- tortuosas siglas de Jodimos Este País- a efectos de q’ con argucias jurídicas defiendan sus corbatas ante la merecida arremetida de ADLE pa acabar con ese engendro. Atenas