 

No soy amiga de Vladimir Fernández: fiscal Camargo responde a cuestionamientos en caso Ungrd

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, habló con El Espectador sobre los avances y cuestionamientos a la investigación por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el paradero de Carlos Ramón González, quien era una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro. Además, la alta funcionaria negó cualquier relación cercana con el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República.

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Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 2 minutos
    Brillan por su ausencia los señores petristas, duchos como son en justificar lo injustificable comparando por lo bajo.
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