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“Nosotros defendemos el agua con la vida misma”: Yuly Velásquez, Defensora del Año

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Ana Sofía Montes Peláez
08 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.
En su lucha por proteger el río, se convirtió en la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del departamento de Santander (Fedepesan) y, aunque asegura que no se dio cuenta de cuándo empezó a ser reconocida como una líder, acaba de recibir el galardón como Defensora del Año en el marco del Premio Nacional de Derechos Humanos.
Foto: Valentina Matiz

¿Qué la motivó a comenzar su labor en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente? 

A mis 14 años las FARC asesinaron a mi único hermano varón, un angelito de cinco años llamado Éiner Jesús Torres Velázquez. Fue un trauma muy grande, especialmente por la indiferencia y el silencio institucional. Tres años después asesinaron a mi padre de crianza, Gabriel Torres Oquendo, un pescador artesanal. Lo mataron en el Magdalena Medio y lo arrojaron al río Magdalena. Luego, quienes lo encontraron lo enterraron como un NN. Transformé ese…

Por Ana Sofía Montes Peláez

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