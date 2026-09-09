“Nosotros defendemos el agua con la vida misma”: Yuly Velásquez, Defensora del Año

A mis 14 años las FARC asesinaron a mi único hermano varón, un angelito de cinco años llamado Éiner Jesús Torres Velázquez. Fue un trauma muy grande, especialmente por la indiferencia y el silencio institucional. Tres años después asesinaron a mi padre de crianza, Gabriel Torres Oquendo, un pescador artesanal. Lo mataron en el Magdalena Medio y lo arrojaron al río Magdalena. Luego, quienes lo encontraron lo enterraron como un NN. Transformé ese…

A mis 14 años las FARC asesinaron a mi único hermano varón, un angelito de cinco años llamado Éiner Jesús Torres Velázquez. Fue un trauma muy grande, especialmente por la indiferencia y el silencio institucional. Tres años después asesinaron a mi padre de crianza, Gabriel Torres Oquendo, un pescador artesanal. Lo mataron en el Magdalena Medio y lo arrojaron al río Magdalena. Luego, quienes lo encontraron lo enterraron como un NN. Transformé ese dolor para defender a esas mujeres que quedaron viudas, que perdieron a sus hijos y a sus esposos, a quienes encontraron a sus seres queridos flotando en el río y a aquellos que nunca aparecieron. Nunca supe que era lideresa, simplemente empecé a acompañar a esas mujeres y a defender ese oficio. También comencé a ver cómo, cada día, las fuentes hídricas estaban más contaminadas. Porque defender los derechos también es proteger a quienes no tienen voz: la naturaleza y el territorio.

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¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado como defensora?

Lo más difícil es cuando una mujer levanta la voz, y más si es una pescadora. Detrás de la denuncia viene la persecución, la estigmatización y hasta amenazas. He sufrido tres atentados, y esto me ha llevado a desplazarme dos veces de mi lugar de origen a otro sitio y a otro barrio. En ese momento no comprendía lo que significaba denunciar hechos de corrupción ni la magnitud de poner en evidencia la contaminación y a las empresas que la causan. Sin embargo, vivir de la pesca también significa defender lo que tenemos, porque no sé vivir en otro lugar que no sea cerca del río o de la ciénaga.

A pesar de las amenazas y los atentados que ha enfrentado, ¿qué la impulsa a continuar con su labor?

A mí me motiva principalmente que vengo de raíces pescadoras. Mis abuelos lo eran. Es esa defensa del río y recordar lo que decía mi abuela: “Hay que cuidar el recurso. Si cuidamos el río y garantizamos la alimentación, podemos tener mejores oportunidades”. Si bien Barrancabermeja es una ciudad petrolera, donde está la refinería más grande de Colombia, no todos vivimos del petróleo ni del extractivismo. Nosotros vivimos de la pesca artesanal, y por eso defendemos el agua con la vida misma y nuestro derecho a permanecer en el territorio.

¿Cómo ve la situación de los derechos humanos y su defensa en Colombia?

Hablar de defender el territorio no debería ser así, pero en Colombia se ha convertido en sinónimo de muerte. Las mujeres somos revictimizadas por los actores armados, las empresas y las instituciones. Por eso mi llamado es a escuchar la voz de las mujeres. Brindarles un primer espacio de escucha cuando llegan a una institución es fundamental para orientarlas sobre la ruta que deben seguir y hacia dónde pueden acudir, en lugar de revictimizarlas y cerrarles las puertas, dejándolas sin saber qué hacer en medio de la desesperanza. La clave en el proceso de Fedepesan ha sido acogernos mutuamente y trabajar de la mano con otras organizaciones de derechos humanos que puedan escucharnos y acompañarnos.

¿Qué significa este reconocimiento y qué mensaje quiere enviar a las comunidades que siguen defendiendo sus territorios?

Este premio no es mío ni de Fedepesan. Es de todas las lideresas del país que realizan una labor tan importante en cada rincón de Colombia, donde muchas hemos sido maltratadas y hemos sufrido todo tipo de violencia. Mi mensaje es que continúen con su labor, que no desistan y que recuerden que no están solas. En ocasiones, desde la distancia, hay entidades, organizaciones y embajadas que nos acompañan. Desde otros países siguen nuestro trabajo, nos envían cartas de apoyo para alentarnos a continuar, a ser fuertes y a levantar la voz ante el Gobierno Nacional. Mi voz también representa la de ellas, a través de un trabajo serio, honesto y responsable, y de la lucha permanente por la defensa de la naturaleza.