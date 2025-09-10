Nuestros hombres van a usar la legítima defensa: Ejército tras asonada en Putumayo

“Nuestros hombres van a hacer uso de la legítima defensa”: Ejército tras intento de asonada Foto: Ejército

Un intento de asonada en zona rural de Puerto Guzmán (Putumayo) terminó con un civil herido en el pie por el impacto de una bala de fusil. Tropas del Batallón de Ingenieros 27 del Ejército desarrollaban una operación contra la minería ilegal de oro, cuando un grupo de civiles los acorralaron para impedir que siguiera el operativo militar. Videos que circulan en redes sociales muestran a los soldados retrocediendo, en medio de la selva, mientras civiles los persiguen y obligan a salir de la zona.

En medio de esa situación, los soldados dispararon varias veces hacia el piso. Una de las cámaras que captó la asonada también grabó el momento en que un hombre, vestido con camisa negra y pantaloneta azul, se tiró al suelo, tras recibir el impacto de uno de los disparos en la punta de su pie derecho. En entrevista con El Espectador, el general Yor William Cotua Muñoz, al mando del batallón que terminó en medio de la asonada, dio detalles sobre el estado de salud de la persona herida y señaló que estas asonadas son producto de la instrumentalización de grupos armados a la población civil, específicamente de la estructura 48 de los Comandos de Frontera, organización dedicada al narcotráfico.

¿Qué pasó exactamente en Puerto Guzmán? ¿Qué tipo de operación estaban realizando en el lugar?

En la vereda Mandur, alrededor de las 7 a.m. de este 10 de septiembre, tropas del Batallón de Ingenieros 27 realizaron un procedimiento de destrucción de dos máquinas amarillas tipo retroexcavadoras, dos clasificadoras grandes, cinco motobombas y una cantidad de material que utilizan en minería ilegal de oro a cielo abierto. Una vez terminamos de destruir este material, llegó un grupo de más o menos 80 personas e hicieron un intento de asonada a las tropas. Hay unos videos, que la misma población civil filtró, donde se ve que están persiguiendo a las tropas con armas cortopunzante tipo machetes. Nosotros, atendiendo los protocolos de derechos humanos, nos retiramos. No queremos confrontar con la población civil, pero ellos siguieron persiguiéndonos.

Producto de esta persecución, unas personas empezaron a gritar que nos iban a quitar los fusiles y que con eso nos iban a asesinar. Los soldados reaccionaron e hicieron unos tiros de advertencia al suelo. Cuando le iban a quitar el fusil a uno de los soldados, infortunadamente un civil colocó el pie en la trayectoria de este disparo y resultó herido. El hombre ya está fuera de peligro.

En el video no se ve que los civiles lleven armas de fuego. ¿Por qué responder con disparos?

Por las mismas arengas que estaba haciendo la población civil donde decía que nos iban a quitar los fusiles y que los iban a usar contra los soldados. En los videos se ve cómo una persona, de uno 1,90 de estatura, trata de quitarle el fusil a uno de mis soldados y es el que infortunadamente resulta herido. Los soldados, en cumplimiento del derecho de la legítima defensa, hacen unos disparos al piso de advertencia y es en donde se presenta esta situación la cual ya está puesta en conocimiento de la Fiscalía por el delito de asonada. También se entregaron los informes a la Defensoría del Pueblo.

¿Cómo saben que la persona que recibió el impacto en el pie está fuera de peligro?

Tenemos esa información porque la persona fue remitida al hospital de Puerto Guzmán y el informe dice que tiene un impacto en el pie. Aparte de eso, el video que está rodando por las redes se ve el sitio donde infortunadamente el señor quedó herido.

Este no es el primer antecedente de intento de asonada en Putumayo. ¿Cómo se está configurando este fenómeno en la zona?

Estas asonadas se vienen realizando por parte de la población civil y he notado que viene escalando el nivel de hostilidad hacia las tropas. Hay unos antecedentes, como el del 8 de julio, en donde en la inspección de Santa Lucía, cerca de este mismo sitio, la población civil secuestró a un soldado. También quemó un vehículo oficial donde sacábamos elementos probatorios para entregar a la Fiscalía.

Luego, vamos al 3 de septiembre en donde infortunadamente nos quemaron al subteniente y un soldado cuando estábamos destruyendo un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca. Todas estas acciones que vienen escalando el nivel de hostilidad hacia las tropas, definitivamente se percibe que hay una instigación por parte de los grupos armados organizados. Específicamente, la estructura 48 de Comandos de Frontera. Hablamos de instigar porque están induciendo a la población civil a hacer este tipo de actividades económicas criminales de las cuales se lucran finalmente las estructuras armadas.

¿Qué han estudiado de esa relación entre los grupos y los pobladores en esa zona de Putumayo?

Tenemos fuentes de inteligencia que nos indican que las estructuras criminales, específicamente esta estructura de Comandos de Frontera, se lucra económicamente de estas prácticas ilegales que, aparte, atentan contra el medio ambiente. Llevan específicamente acciones de narcotráfico porque son ellos quienes compran la pasta base de coca, pero también están relacionados directamente con el negocio de la explotación ilegal de oro.

¿Qué plan de acción está llevando el Ejército para manejar estos intentos de asonada?

La misionalidad que tiene el Ejército es clara y, dentro de nuestras líneas de operaciones, el enfoque es golpear y destruir toda fuente de economía criminal que se encuentra en la región. No vamos a parar de seguir haciendo este tipo de operaciones porque son legales y con las que estamos debilitando el crecimiento de estructuras criminales en el departamento del Putumayo.

¿Cómo se protegerán las tropas en estos episodios que se repiten?

Nosotros estamos cumpliendo nuestra misión y estamos evitando confrontar a la población civil. Pero la población civil que nos asona no puede ser violenta, ni puede atacar a los soldados con ningún tipo de armas, ni contundentes, ni cortopunzantes. En el momento en que la población civil cruza ese límite, está atentando contra los derechos humanos que también tienen nuestros hombres. Si esto pasa, nuestros hombres van a hacer uso de la legítima defensa.

